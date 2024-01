Jason Momoa confiesa que vive en una casa rodante

Jason Momoa comentó en una entrevista Entertainment Tonight, que si bien no tiene un hogar, es por su vida laboral, ya que estrenará la serie “On the Roam”, una serie que estará disponible en HBO Max y que sigue al actor viajando por el país mientras visita artesanos.

La serie “On the Roam”, se estrena el 18 de enero en HBO Max, una serie documental que lo sigue viajando por el país mientras visita a artesanos que hacen arte en bicicletas centenarias, helicópteros, instrumentos y mucho más.

Jason Momoa, protagonista de ‘Aquaman’, dio a conocer que actualmente no tiene una casa, por lo que vive en un remolque que lo lleva a viajar por carretera constantemente. A pesar de la fama y el dinero como fruto de su trabajo, muchas personas no entienden cuál es la razón por la que Jason Momoa no tiene una casa donde pasar la noche y donde vivir.

La estrella de Aquaman habló en entrevista con Kevin Frazier de Entertainment Tonight, y comentó “Hermano, ni siquiera tengo un hogar ahora mismo”, “vivo en la carretera. Así que voy a Nueva Zelanda para empezar Minecraft. Espero que a todo el mundo le guste”.

“Siempre estoy en estos lugares raros”, dice. “Me vas a encontrar en la carretera. Sucede todo el tiempo. Son como: “¿Qué diablos estás haciendo en nuestra ciudad natal?”. “Me encanta la idea de estar con la gente común y corriente y hacer mi oficio, que es filmar, y luego mostrarles. Y así, pienso en hacer eso durante tanto tiempo, tengo que tener curiosidad al respecto”.

Previo el estreno de la serie a través de la plataforma de HBO Max, Jason Momoa compartió cómo ha sido la vida en la carretera para él, y como la gente se sorprende al verlo salir del asiento trasero de un coche cuando visita la ciudad para su nueva serie documental.

Divorcio de Lisa Bonet y Jason Momoa

Lisa Bonet y Jason Momoa anunciaron su separación en enero del 2022, pues según documentos de TMZ, Lisa comentó ante la corte que su separación realmente fue en 2020; sin embargo las razones siguen siendo un secreto.

Esta noticia llega casi dos años después de que la pareja anunciara que se separaban en 2020. Lisa le pidió al juez la disolución de su matrimonio con el protagonista de Aquaman. A tan solo 24 horas después de presentar la solicitud, los actores llegaron a un acuerdo. En los documentos obtenidos por TMZ, Lisa confirmó que han estado separados por más de dos años, desde el 7 de octubre de 2020.

Jason y Lisa se casaron hace ocho años, pero ambos se conocieron en 2005, razón por la que empezaron a salir durante mucho tiempo. Finalmente, cuando anunciaron su separación la primera vez, ambos compartieron que estaban “liberándose mutuamente para ser quienes estamos aprendiendo a ser”. Los actores acordaron tener la custodia compartida, pues se interesaron en hacer lo mejor para sus dos hijos, ya que son su mayor prioridad, Lola de 16 años y Nakoa-Wolf de 15.

