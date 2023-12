Jason Momoa cuestiona sobre el reinicio del Universo DC de James Gunn

Aquaman, uno de los superhéroes destacados de DC Cómics, ha adquirido una nueva perspectiva con la interpretación de Jason Momoa, caracterizándolo con una imagen más ruda. Su participación en “Justice League” y su película en solitario, “Aquaman: The Lost Kingdom,” han dejado a los fanáticos satisfechos, aunque la posibilidad de ver a Momoa nuevamente con el tridente del rey Atlant parece limitada, según sus propias declaraciones.

Durante un evento de promoción para la nueva entrega de Aquaman, Jason Momoa compartió su perspectiva sobre la continuidad del personaje en su carrera. “No quiero que esto sea necesariamente el final… pero no creo que sea realmente, una elección,” expresó. Momoa sugiere que el reinicio del universo DC en el cine bajo la dirección de James Gunn no augura un buen panorama para su participación continua en dicho universo.

El actor señaló, “La verdad es que, quiero decir, si al público le encanta, entonces hay una posibilidad. Pero ahora mismo, estoy como: ‘No tiene muy buena pinta’”. Además, la película se ha visto envuelta en controversia debido a acusaciones realizadas por Amber Heard, quien acusó a Jason Momoa de intimidarla en el set, apareciendo borracho y vistiéndose como Johnny Depp.

Momoa y su representante optaron por no comentar sobre las alegaciones en ese momento. Sin embargo, un portavoz de la casa productora salió en defensa del actor, declarando: “Jason Momoa se comportó de manera profesional en todo momento en el set de ‘Aquaman and the Lost Kingdom'”.

Jason Momoa y su estricto entrenamiento para interpretar a Aquaman

Jason Momoa destaca como una figura imponente en Hollywood, conocido por papeles emblemáticos en películas y series de acción como ‘Aquaman’, Khal Drogo en ‘Juego de Tronos’ y Conan el Bárbaro. Su imponente físico no pasa desapercibido, pero detrás de la apariencia se encuentra un régimen de entrenamiento y dieta riguroso.

Para el papel de Conan el Bárbaro, Momoa se sometió a una intensa rutina de seis horas diarias de entrenamiento, que incluía dos horas de trabajo con la espalda, tres horas de pesas y cardio. Su dieta consistía en pechuga de pollo hervida cada dos horas, un hábito que reconoce no ser el más saludable. Aunque llevaba pollo en papel de aluminio en los bolsillos durante las grabaciones, Momoa enfatiza la importancia de comer limpio y en porciones controladas para mantener un cuerpo saludable.

A pesar de sus esfuerzos extremos, Momoa revela que no es un apasionado del ejercicio y prefiere evitar el gimnasio, a menos que sea necesario para un nuevo proyecto. Su enfoque para mantenerse en forma se centra en actividades como la escalada o el surf, según confesó en una entrevista con ‘Men’s Health’.

El actor también destaca la influencia de la genética, señalando que los hawaianos son personas grandes, un rasgo que ha llevado consigo a lo largo de su carrera, incluso al interpretar al villano en la última entrega de la saga ‘Fast & Furious’. Aunque su presencia imponente es innegable, la historia de Momoa revela que su enfoque en la salud y la forma física va más allá de la apariencia, buscando un equilibrio entre la intensidad de su trabajo y la elección de actividades que lo mantengan activo.

Sigue leyendo:

Amber Heard denuncia agresiones de Jason Momoa en el set de ‘Aquaman 2’

Se estrena el trailer de la película “Aquaman and the lost kingdom”

Jason Momoa en pleno “slam” durante concierto de Metallica

Jason Momoa les regala a sus fans unas candentes imágenes de su cuerpo durante programa en vivo