Lisa Bonet solicita oficialmente el divorcio a Jason Momoa, tras dos años de separación

La actriz estadounidense Lisa Bonet presentó ante la corte documentos solicitando su divorcio de Jason Momoa, citando diferencias irreconciliables. Ella también pidió la custodia compartida de sus dos hijos y que no haya ningún tipo de manutención para ambas partes.

Bonet conoció a Momoa en 2005, pero se casaron 12 años después; tienen una hija de 16 años y un hijo de 15. En 2022 dieron a conocer oficialmente que estaban separados, y aunque surgieron romances sobre una reconciliación, el actor aclaró que ya no retomarían la relación.

Hace dos años Jason y Lisa publicaron un comunicado informando que ya no estaban juntos, lo cual impactó a sus fans, quienes los veían como una de las parejas más sólidas en Hollywood: “Todos hemos sentido la presión y los cambios de estos tiempos de transformación. Se está desarrollando una revolución y nuestra familia no es una excepción…sintiendo y creciendo a partir de los cambios sísmicos que se están produciendo. Así que compartimos nuestras noticias familiares de que nos estamos separando en nuestro matrimonio. Compartimos esto no porque pensemos que es de interés periodístico, sino para que avancemos en nuestras vidas con dignidad y honestidad. El amor entre nosotros continúa, evolucionando en la forma en que desea ser conocido y vivido. Nos liberamos el uno al otro para ser quienes estamos aprendiendo a ser”.

Lisa Bonet, conocida por su papel en “The Cosby Show” y películas como “Angel Heart” y “Enemy Of The State”, estaba retirada de la actuación cuando conoció a Jason Momoa. A partir de 2008 comenzó a hacer algunas apariciones en series de televisión como “The Red Road” y “New Girl”, obteniendo buenas críticas por su trabajo en la cuarta temporada de “Ray Donovan” en 2016. Ella tiene una hija de 35 años, Zoe Kravitz, de su relación con el cantante de rock Lenny Kravitz.

En cuanto a Jason, se dio a conocer como parte del elenco de la serie “Baywatch: Hawaii” y por algunas películas de acción. Sin embargo, obtuvo fama mundial a partir de 2016 gracias a su personaje de Aquaman en varias cintas de Warner/DC; la más reciente, “Aquaman And The Lost Kingdom”, se estrenó hace un mes en Estados Unidos.

