Jason Momoa dice que el futuro de Aquaman “no luce muy bien”

Jason Momoa se ha ganado el cariño del público con el personaje de Aquaman, que ahora regresa en la película “Aquaman And The Lost Kingdom”, secuela del exitoso filme de 2018. Sin embargo, él mismo reconoce que las posibilidades de que interprete de nuevo al superhéroe de los comics de DC (también conocido como Arthur Curry) son pocas.

En una reciente entrevista con Entertainment Tonight, el actor de 44 años habló al respecto: “No necesariamente quiero que sea el final (del personaje), pero no pienso que realmente sea una opción. Lo cierto es que, si el público lo ama, entonces hay una posibilidad. Pero ahorita, mi actitud dice: ‘Esto no luce muy bien'”.

Momoa se refiere a los cambios que ha habido en los estudios DC desde que James Gunn y Peter Safran asumieron cargos como directivos. Las películas que en ese momento ya estaban en producción, como “The Flash”, se estrenaron, mientras que otras como “Batgirl” definitivamente se cancelaron. Además, hay nuevos lineamientos en cuanto a los próximos proyectos de la compañía, siendo el primero la cinta “Superman: Legacy”, que Gunn dirigirá.

De ahí que Jason considere que tal vez en este nuevo filme el personaje de Aquaman se despida de la pantalla grande, por lo menos con él interpretándolo. “Amo este personaje y me gustaría hacerlo durante mucho tiempo. En cierto modo veo hacia dónde me gustaría que llegara. E incluso en los próximos 10 años, habrá muchas cosas interesantes que podrán hacer. Entonces todo se reduce a si le gusta a la gente…Si hay un lugar en el mundo de James y Peter para mí, me encantaría ser parte de él. Esta es mi casa. Warner y DC son definitivamente mi hogar. Entonces eso es todo lo que diré”.

“Aquaman And The Lost Kingdom” llegará a los cines de Estados Unidos el 20 de diciembre. La película tuvo un retraso en su fecha de estreno debido a la huelga de actores en Hollywood, pero además surgieron rumores en cuanto a la edición final: aunque la actriz Amber Heard -quien declaró no haberse llevado bien con Jason durante el rodaje- aparece en su papel de Mera, en esta nueva aventura es mucho más importante el personaje del hermano de Aquaman, Orm Marius (interpretado por Patrick Wilson), quien acepta ayudarlo para proteger a Atlantis de una amenaza que podría tener efectos devastadores.

