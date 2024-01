Jack Black se unió al elenco de la película de Minecraft

Jack Black se unió al elenco de Minecraft. El actor estadounidense de 54 años de edad participará en la película de Warner Bros. protagonizada por Jason Momoa basada en el popular videojuego.

Aunque aún no se conocen detalles sobre la trama de la película, se cree que Jack Black podría interpretar el papel de de Steve, de acuerdo con Deadline.

Según la descripción de la base de datos sobre cine en línea IMDb, Minecraft sigue la historia del “malévolo Dragón Ender” y de los esfuerzos de una niña y de sus aventureros amigos para salvar el mundo de sus intentos de destrucción.

Según el medio especializado, la cinta basada en el videojuego homónimo comenzará a rodarse de forma inminente en Nueva Zelanda y aún no tiene fecha de estreno.

Además de Jack Black, en la película de Minecraft también participarán Emma Myers, Danielle Brooks y Sebastian Eugene Hansen.

La película cuenta con Jared Hess como director y con Markus Persson, Chris Bowman y Hubbel Palmer como guionistas.

Minecraft es el videojuego más vendido de todos los tiempos, con 300 millones de copias vendidas y casi 140 millones de jugadores activos mensuales.

No es la primera película de videojuegos de Jack Black

Esta no sería la primera película basada en un videojuego en la que participa Jack Black. En 2019, el actor participó en la película Jumanji Next Level y recientemente interpretó al villano Bowser en The Super Mario Bros. Movie.

The Super Mario Bros. Movie es la segunda película más taquillera de 2023. El filme producido por Universal, Nintendo e Illumination recaudó 1.360 millones de dólares en todo el mundo.

Recientemente, Black obtuvo su tercera nominación a los Globos de Oro por coescribir la canción de la película “Peaches”, que también interpretó.

Basada en uno de los videojuegos más populares de todos los tiempos, la película retrata una historia de hermandad, en la que Mario tendrá que recorrer complicados caminos para rescatar a su hermano Luigui, de quien se separó cuando ambos fueron transportados accidentalmente por una tubería misteriosa a un reino mágico.

El actor también protagoniza el filme del videojuego Borderlands, dirigido por Eli Roth y que se espera que llegue a los cines el 9 de agosto de 2024.

