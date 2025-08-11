El estreno de ‘Shrek 5’ se retrasa hasta junio de 2027

Los fans de nuestro ogro verde favorito tendrán que armarse de un poco más de paciencia. Universal y DreamWorks Animation han anunciado un nuevo cambio en el calendario, posponiendo el estreno de “Shrek 5” para el 30 de junio de 2027. Si bien la noticia de este segundo retraso ha causado un revuelo en el reino de Muy Muy Lejano, la emoción por el regreso de la pandilla original, y una nueva y estelar adición, mantiene las expectativas por las nubes.

Originalmente programada para julio de 2026 y luego para diciembre del mismo año, la quinta entrega de la saga se toma su tiempo para llegar a la gran pantalla.

Aunque el estudio no ha dado una razón oficial para este último cambio, no es ningún secreto que los meses de verano son un territorio de caza mayor para los grandes estrenos de animación, y Universal ha cosechado éxitos monumentales en esta ventana con franquicias como “Gru, mi villano favorito” y “La película de Super Mario Bros.”. Este movimiento estratégico podría asegurar que “Shrek 5” tenga el recibimiento real que se merece.

Figuras en el elenco de ‘Shrek’

La buena noticia, que resuena más fuerte que el rugido de Shrek, es el regreso del elenco que convirtió a esta saga en un fenómeno cultural. Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz volverán a prestar sus icónicas voces a Shrek, Burro y Fiona, respectivamente. ¡Pero eso no es todo!

La realeza de Hollywood se expande para dar la bienvenida a Zendaya, quien se une al reparto para interpretar un papel que ha desatado la locura entre los fans: la hija de Shrek y Fiona.

Esta quinta película, dirigida por los veteranos de la franquicia Conrad Vernon y Walt Dohrn, llegará un cuarto de siglo después de que la película original de 2001 revolucionara para siempre el concepto de los cuentos de hadas.

‘Shrek’ no solo fue un éxito de taquilla con casi 500 millones de dólares recaudados a nivel mundial, sino que también se convirtió en la primera película de animación en ganar un Premio de la Academia. Le siguieron tres exitosas secuelas y dos populares spin-offs de “El Gato con Botas”, consolidando un universo cinematográfico que ha dejado una huella imborrable en la cultura popular.

Así que, aunque la fecha en el calendario se sienta “muy, muy lejana”, el regreso a uno de los reinos más queridos del cine está garantizado. La promesa de nuevas aventuras, el humor irreverente de siempre y la incorporación de una nueva generación de la mano de Zendaya, aseguran que “Shrek 5” será un evento cinematográfico que nadie querrá perderse.

Seguir leyendo: