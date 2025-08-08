Demandan a Rebel Wilson por difamación tras revelar presunto abuso en The Deb

Rebel Wilson, conocida por su carisma en comedias como ‘Pitch Perfect y ‘Bridesmaids’, dio el salto a la dirección con ‘The Deb’, una comedia musical que prometía ser un proyecto lleno de frescura. Sin embargo, lo que debería ser su celebración como cineasta se ha visto opacado por una serie de demandas y acusaciones que han convertido el estreno en un verdadero drama legal.

‘The Deb’ se presentó en el Festival Internacional de Cine de Toronto el año pasado, recibiendo críticas mixtas pero con un aceptable 78% en Rotten Tomatoes. La cinta, descrita como una mezcla de crudeza y romanticismo adolescente, parecía el inicio de una nueva etapa para Wilson. Sin embargo, tras bambalinas, la situación era mucho más tensa.

La demanda que encendió la mecha

Charlotte MacInnes, protagonista de la película, demandó a Wilson por difamación luego de que la actriz y directora insinuara en sus redes sociales que MacInnes había sido víctima de un comportamiento inapropiado por parte de Amanda Ghost, productora del filme.

Según Wilson, MacInnes le habría confesado sentirse incómoda porque Ghost le pidió que se duchara con ella, algo que la actriz niega rotundamente.

Wilson defendió sus declaraciones en Instagram: “Cuando una actriz en su primer largometraje te dice que un productor la hizo sentir incómoda, ¿qué se supone que debes hacer? Por supuesto que lo denuncié”. Pero MacInnes no solo desmintió la versión, sino que acusó a Wilson de difamar su imagen sin consentimiento, sugiriendo que las declaraciones podrían estar motivadas por conflictos personales.

Pero esto no queda ahí. Amanda Ghost y otros dos productores de ‘The Deb’ también demandaron a Wilson, acusándola de inventar “mentiras maliciosas” como represalia por no recibir créditos adicionales en la música y composición de la película. Wilson, por su parte, presentó una contrademanda, alegando que las acusaciones en su contra forman parte de un sabotaje al proyecto.

¿Qué pasará con The Deb?

Lo irónico es que, a pesar de todo este escándalo, la película aún no tiene fecha de estreno oficial. Mientras los abogados se preparan para una batalla legal, el futuro de ‘The Deb’ pende de un hilo. ¿Logrará Rebel Wilson salir airosa de este lío? ¿O el estreno se verá eclipsado por los tribunales?

Una cosa es segura: lo que empezó como un sueño cinematográfico se ha convertido en un reality show judicial que nadie se esperaba.

