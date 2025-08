Pedro Pascal reveló por qué es reservado con sus relaciones personales

Pedro Pascal, uno de los actores más influyentes del momento, habló públicamente sobre el motivo detrás de la gran discreción que mantiene sobre su vida amorosa.

Aunque su popularidad ha ido en aumento con éxitos como The Mandalorian y The Last of Us, poco o nada se sabe de su ámbito sentimental, y esto es una decisión plenamente consciente por parte del actor chileno.

En una reciente entrevista con Vanity Fair, Pascal explicó que, aunque no se considera una persona reservada en general, le gusta mantener sus relaciones personales en privado.

“Siempre me siento perplejo cuando en cualquier medio me identifican como una ‘persona muy reservada’, porque eso es lo opuesto a mí”, aseguró el actor.

Sin embargo, justificó su decisión de no compartir detalles de su vida privada con un argumento claro: “Sé que las relaciones personales son algo muy complejo de manejar, incluso sin tener esta enorme lente sobre ellas”.

Para Pascal, las relaciones sentimentales ya de por sí son complicadas y la exposición pública solo agrega una presión innecesaria sobre ellas. Por eso, opta por mantener sus vínculos fuera del alcance mediático y de los rumores, considerando que compartirlos solo incrementaría las dificultades y los malentendidos, tanto para él como para las personas implicadas.

A pesar de su perfil bajo, el actor no se cierra a hablar de afectos y sueños personales. Pascal ha compartido que fantasea con la posibilidad de tener hijos y experimentar el cine con ellos, como lo hacían sus propios padres, aunque no vive obsesionado con la idea.

“He soñado con llevar a mis hijos al cine como mis padres me llevaron a mí. Así que supongo que quiero un atajo hacia un ser humano interesante, que sea mi hijo, que vaya a ver algo que yo quiero ver”, indicó.

Sobre los rumores y las especulaciones de supuestos romances, Pascal prefiere no confirmarlos ni desmentirlos directamente. De hecho, cuando se le vincula con otras figuras públicas –como ocurrió recientemente con Jennifer Aniston–, aclara que se trata simplemente de amistades y rechaza alimentar comentarios infundados.

