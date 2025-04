Pedro Pascal confesó que el rodaje de “The Last of Us 2” lo ayudó a sanar emocionalmente

Pedro Pascal, quien actualmente se encuentra disfrutando de las mieles del éxito gracias a su incursión en el MCU como ‘Reed Richards’ en “The Fantastic Four”, ha protagonizado un emotivo momento en plena entrevista luego de confesar el duro momento que atravesó tras bambalinas mientras rodaba la segunda entrega de la serie “The Last of Us”.

Fue justo en medio de la promoción de dicho proyecto que el famoso profundizó en los altibajos que hicieron acto de presencia en su vida previo y durante al período de filmación.

Según lo dicho por el actor que ha participado en historias como “Gladiador II”, “Freaky Tales” y “The Uninvited”, volver a dar vida al personaje de ‘Joel’ fue una experiencia catártica y de gran reflexión para su vida personal.

“Siento que la segunda temporada es un ejemplo extremo de lo que puede pasar si no afrontas la verdad“, declaró. “En estos avances y en el tráiler, Catherine O’Hara es tan increíble que la podías ver diciendo: ‘Solo dilo, solo dilo. Acéptalo, enfrenta tus miedos’. A medida que envejezco, me sorprende reconocer lo difícil que es hacer eso [enfrentar los miedos], ¿sabes? Y lo peligroso que es no hacerlo”, señaló en presencia de la protagonista del show, Bella Ramsey.

Asimismo, el histrión de origen chileno abrió su corazón como pocas veces y confesó que, durante el rodaje de la segunda temporada experimentaba uno de los periodos más oscuros de su vida.

“Creo que ese paso hacia, cuál es la palabra, una terquedad paralizante, llamémoslo. Para Joel, esto se ve alimentado en por el miedo desesperado de perder a Ellie y a la persona más importante para él. Tienes que entrar en una vulnerabilidad total para contar esa historia, y eso definitivamente me pareció un territorio muy aterrador. Jamás me había sentido tan identificado en un trabajo, sentí que lo que pasaba en mi vida personal en ese momento era muy aplicable a la interpretación de la escena“, contó el famoso que recientemente festejó su cumpleaños número 50.

Sin revelar muchos detalles sobre el motivo detrás de su sentir, Pedro Pascal explicó que interpretar al icónico personaje de videojuegos fue terapéutico de alguna forma.

“Estaba realmente un poco herido y exhausto y en un lugar de depresión extremo. Gracias a Dios, Joel estaba allí para ayudarme a solucionar esa mi*rda“, se sinceró frente a las cámaras.

Sin embargo, refugiarse en su personaje no fue la única solución. El actor multipremiado se dijo agradecido por los amigos que formó gracias a esta producción: “Mi increíble compañera de escena, Bella, y la familia que formamos. Todos crecieron increíblemente desde la primera temporada hasta la segunda de muchas, muchas maneras“, dijo para concluir.

