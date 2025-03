Pedro Pascal transforma emociones en “Someday”: así se filmó el corto de Apple

Hace solo unos días se estrenó de “Someday”, el corto dirigido por Spike Jonze y esterilizado por Pedro Pascal para promocionar la cuarta generación de los AirPods. Esta es la segunda colaboración entre el cineasta y Apple, y ha causado un gran impacto entre fanáticos de todas latitudes.

El proceso de creación de este anuncio/short film es incluso igual de interesante que el corto mismo, y afortunadamente el equipo de producción que lo hizo posible ha compartido más detalles sobre la filmación. A continuación puedes ver un video que muestra el detrás de cámaras:

El making of muestra momentos inéditos de los ensayos y el proceso creativo detrás de la campaña, con Pedro Pascal entregándose por completo a la coreografía bajo la dirección de Spike Jonze y Tanisha Scott. Además, la música juega un papel clave en la narrativa, con Guitarricadelafuente y Sam aportando sonidos únicos a la historia.

Así se filmó “Someday”, el memorable corto con Pedro Pascal para Apple

La agencia TBWA\Media Arts Lab, en Los Ángeles, se encargó de la producción de este corto dirigido por Spike Jonze, y tuvieron a bien enviarnos imágenes exclusivas captadas durante la filmación que compartimos en exclusiva con ustedes.

Foto: TBWA\Media Arts Lab, Los Ángeles Crédito: Cortesía

“La historia trata sobre alguien que está sufriendo por la ruptura de una relación y cómo su mundo interior puede transformarse, pasando de un estado de desamor a uno de esperanza y sanación”, explica el chileno Pedro Pascal sobre el viaje emocional de su personaje. Al activar la cancelación de ruido, su personaje pasa de un mundo gris y melancólico a un viaje lleno de color con la música como compañía.

Foto: TBWA\Media Arts Lab, Los Ángeles Crédito: copyright

La productora del cortometraje, Jorie Feldman, añadío: “El corto ilustra esa idea de que, cuando te pones los AirPods, todo tu mundo se transforma con la música que eliges, según tu estado de ánimo”.

Hasta el momento, el anuncio de Apple ya acumula más de 200 millones de visualizaciones en las distintas plataformas y este éxito se puede atribuir a una cadena de decisiones acertadas y el trabajo de un gran equipo que lo hizo posible.

¿Quién está detrás de la coreografía de Pedro Pascal?

Una de las cosas más interesantes que podemos ver en el making of es la estrecha colaboración entre Pascal y la reconocida coreógrafa Tanisha Scott, quien ha trabajado con artistas como Rihanna, Drake y Beyoncé, además de contar con un Grammy al mejor video musical en el 2020 por “Old Town Road (Remix)” de Lil Nas X con Billy Ray Cyrus.

Tanisha es una coreógrafa muy talentosa y ver el trabajo que llevó a cabo para contar la historia de “Someday” a través del baile es un deleite: “Me sentí como un estudiante otra vez” comparte Pascal. “Tanisha supo entender cuáles eran mis fortalezas.”

El director Spike Jonze con la coreógrafa Tanisha Scott en el set de “Someday”. Foto: TBWA\Media Arts Lab, Los Ángeles Crédito: Cortesía

Más imágenes exclusivas del detrás de cámaras de “Someday”

Pedro Pascal es un favorito del público y en los siguientes meses estará muy presente. Tras sumergirse en el terror psicológico de “Eddington” junto a Emma Stone y Joaquin Phoenix bajo la dirección de Ari Aster, el actor chileno saltará al Universo Marvel como Reed Richards en “The Fantastic Four: First Steps”. Su agenda incluye además el thriller “Tropico” (con Morena Baccarin y Willem Dafoe), la comedia romántica “Materialists” de Celine Song, y el regreso a dos franquicias icónicas: la segunda temporada de “The Last of Us” (abril 2024) y la cuarta entrega de “The Mandalorian”, consolidando su versatilidad entre géneros y pantallas.

Como sabemos que sus fanáticos no se cansan de él, aquí hay más imágenes del detrás de cámaras en compañía del director Spike Jonze, quien nuevamente ha aprovechado la oportunidad de mostrar una visión única para promocionar los productos de Apple.

El equipo de posproducción de audio, Squeak E. Clean, mezcló la respiración de Pascal con los graves de “Perfecto” para crear “un latido que parece venir de dentro de los audífonos”. Foto: TBWA\Media Arts Lab, Los Ángeles Crédito: copyright

Spike Jonze en el set de “Someday”. Foto: TBWA\Media Arts Lab, Los Ángeles Crédito: Cortesía

Foto: TBWAMedia Arts Lab, Los Ángeles Crédito: Cortesía

En el video podemos ver la gran química entre el actor Pedro Pascal y el director Spike Jonze. Foto: TBWA\Media Arts Lab, Los Ángeles Crédito: Cortesía

