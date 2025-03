Pedro Pascal protagoniza “Someday”, el nuevo cortometraje publicitario de Apple dirigido por Spike Jonze

Este martes se estrenó “Someday”, una historia visualmente cautivadora que sigue a un personaje interpretado por el actor chileno Pedro Pascal, quien, después de un desamor, encuentra consuelo en la música y los AirPods 4.

La coreografía que podemos ver en el video es una pieza de Tanisha Scott (conocida por su trabajo con artistas como Rihanna, Drake y Beyoncé), que busca capturar la esencia de la libertad y la alegría que se siente al perderse en la música, transformando el paisaje invernal en un mundo vibrante de baile y color.

La música, que combina “Conticinio” de Guitarricadelafuente y “Perfect” de Sam i, añade una capa emocional profunda a la narrativa.

Con una duración de más de cinco minutos, “Someday” trasciende la publicidad convencional, ofreciendo una experiencia cinematográfica y una obra de arte conmovedora que además nos permite conocer una faceta de Pedro Pascal que no habíamos experimentado en pantalla.

Spike Jonze pone nuevamente su creatividad al servicio de Apple

No es la primera ocasión en que Spike Jonze colabora con Apple; en 2018 dirigió “Welcome Home“, un cortometraje protagonizado por FKA twigs que usaba efectos prácticos para promocionar el HomePod, un asistente para el hogar, y en el que el baile también era un catalizador emocional para conectar con la marca californiana.

Si bien es cierto que entre los trabajos más reconocidos de Jonze podemos citar “Her” (largometraje por el que recibió el Oscar a mejor guion original), “Being John Malkovich“, “Adaptation” o “Where the Wild Things Are“, el director ha estado estrechamente ligado con la música, siendo la mente detrás de videos para artistas como Sonic Youth, Beastie Boys (a quienes además les dedicó un documental disponible en Apple TV+), Björk, Fat Boy Slim, Daft Punk, The Chemical Brothers, Yeah Yeah Yeahs, R.E.M., Dinosaur Jr y muchos más.

¿Cuáles son las novedades de los AirPods 4?

Esta versión de los auriculares de Apple se presentó en septiembre del año pasado e integran por primera vez la función de cancelación activa de ruido (elemento central del cortometraje protagonizado por Pascal). Esta característica había estado reservada para las versiones Pro y Max de los auriculares de la marca.

Los AirPods 4 presentan varias novedades significativas que los convierten en un producto destacado en el mercado:

Diseño de oído abierto que proporciona un ajuste más cómodo y natural

Nueva arquitectura acústica, un transductor de baja distorsión y un amplificador de alto rango dinámico

Audio espacial personalizado con seguimiento dinámico de la cabeza

Chip H2 que mejora la calidad del sonido y las llamadas, incluyendo la función de Aislamiento de Voz

Compatibilidad con carga MagSafe y puerto USB-C

Hasta 30 horas de reproducción de audio con el estuche y 6 horas de autonomía con una sola carga

Un año “movido” para Pedro Pascal

Pedro Pascal está viviendo un momento destacado en su carrera, con una agenda repleta de proyectos emocionantes. En 2025, se estrenará “Eddington”, dirigida por Ari Aster, donde compartirá pantalla con Emma Stone y Joaquin Phoenix. Además, se unirá al Universo Cinematográfico de Marvel interpretando a Reed Richards en “The Fantastic Four: First Steps”, cuyo estreno está programado para julio de 2025.

También está prevista su participación en “Tropico”, junto a Morena Baccarin y Willem Dafoe, y en “Materialists”, una comedia romántica dirigida por Celine Song, aunque su participación en esta última aún no está confirmada.

Además, continuará su papel en la serie “The Last of Us” (cuya segunda temporada se estrena el 13 de abril) y regresará como Din Djarin en la cuarta temporada de “The Mandalorian”. Estos proyectos consolidan su posición como uno de los actores más destacados del momento.

Bella Ramsey y Pedro Pascal estuvieron presentes en una función para promocionar la nueva temporada de “The Last of Us” durante el festival South by Southwest, en Asutin, Texas. Crédito: AP

