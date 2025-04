Pedro Pascal tilda a J.K. Rowling de “perdedora” por sus opiniones antitrans

El actor Pedro Pascal, conocido por su papel en ‘The Last of Us’, no dudó en expresar su rechazo hacia J.K. Rowling después de que la autora celebrara un fallo judicial en el Reino Unido que niega el reconocimiento legal de las mujeres transgénero como mujeres bajo la Ley de Igualdad británica.

El 16 de abril, la Corte Suprema del Reino Unido determinó que las mujeres trans no deben ser consideradas mujeres en ciertos servicios diferenciados por sexo. Rowling, quien financió al grupo For Women Scotland —impulsor del recurso legal—, festejó la sentencia en redes sociales con un mensaje acompañado de un cigarro y una bebida: “Me encanta cuando un plan se concreta” y añadió la etiqueta “Corte Suprema”.

Ante esto, el activista Tariq Ra’ouf publicó un video en Instagram denunciando el papel de Rowling y llamando al boicot de los proyectos relacionados con Harry Potter. Pascal, cuya hermana Lux Pascal es una mujer transgénero, respondió al post calificando a la escritora de “horrible, repugnante… atroz comportamiento de PERDEDORA”.

Pascal refuerza su activismo

El actor, reconocido por su apoyo a la comunidad LGBTQ+, llevó su mensaje más allá al asistir al estreno de Thunderbolts en Londres con una camiseta blanca que decía “PROTEGE A LAS MUÑECAS“, un diseño del estadounidense Conner Ives que busca visibilizar la lucha de las mujeres trans. El término “muñecas” es usado afectuosamente en la comunidad para referirse a ellas.

Pedro Pascal posa con su camisa ‘Protect The Dolls’ en la premier de ‘Thunderbolts’ en Londres. Crédito: Scott A Garfitt/Invision/AP.

Pascal ha acompañado a su hermana Lux, actriz y activista graduada de Juilliard, en múltiples eventos, reafirmando su compromiso con los derechos trans.

Más voces en contra de Rowling

La autora no solo ha enfrentado críticas de Pascal. Nicola Coughlan (Bridgerton) la tildó de alcanzar “un nuevo mínimo” y declaró que “no tocaría la nueva serie de Harry Potter ni con un palo de tres metros”.

Por su parte, actores de las películas originales como Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint han mostrado su apoyo a la comunidad trans en el pasado. Radcliffe incluso escribió un ensayo para The Trevor Project, expresando su pesar por el daño causado por los comentarios de Rowling.

Mientras el debate sigue en pie, miles marcharon en Westminster para defender los derechos trans, demostrando que la lucha por la inclusión sigue más vigente que nunca.

Seguir leyendo: