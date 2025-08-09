Jamie Lee Curtis se enfrenta a las críticas negativas de ‘Freakier Friday’

La ganadora del Óscar, Jamie Lee Curtis, está en el centro de atención, pero esta vez no por su actuación, sino por una defensa apasionada de su última película, ‘Freakier Friday’. La secuela del popular film de 2003, que la reúne con Lindsay Lohan, ha generado una ola de críticas, pero fue una en particular la que captó la atención de Curtis.

La crítica en cuestión, de Stephanie Zacharek para la revista Time, no escatimó en dureza. Zacharek señaló que, “hasta donde sabemos, nadie le pidió a Disney una secuela de la comedia de 2003”. Este comentario llegó a oídos de Jamie Lee, quien no dudó en responder a través de Instagram.

Con un comentario directo, Curtis escribió: “PARECE UN POCO DURO. A ALGUNAS PERSONAS LES ENCANTA. Yo siendo una”. La actriz, que vuelve a interpretar a Tess Coleman, dejó claro que, a pesar de las opiniones negativas, ella está orgullosa del proyecto.

¿Un éxito a pesar de las críticas?

La respuesta de Curtis no es la única defensa de la película. A pesar de las críticas como la de Zacharek, Freakier Friday está demostrando ser un éxito en otros frentes. En Rotten Tomatoes, la película ha logrado una certificación “fresca” con un 73% de aprobación por parte de los críticos y un impresionante 94% por parte del público.

Además, se espera que recaude entre $30 y $32 millones en su primer fin de semana, lo que demuestra un gran interés por parte de la audiencia.

La película retoma la historia 20 años después de que Tess y su hija Anna (Lohan) intercambiaran cuerpos. En esta nueva aventura, son ellas las que se intercambian de lugar con la hija de Anna, Harper (Julia Butters), y su futura hijastra, Lily (Sophia Hammons), lo que duplica la diversión y el caos.

El incidente entre Jamie Lee Curtis y la crítica de Time resalta el eterno debate sobre el papel de las críticas de cine y la opinión del público. Mientras algunos críticos pueden ser duros, la respuesta de los espectadores y los números de taquilla a menudo cuentan una historia diferente.

Seguir leyendo: