Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 8 al 10 de agosto

La cinta protagonizada por Julia Garner y Josh Brolin que explora las reacciones humanas ante la desesperación, la paranoia, la negación y la necesidad de encontrar un culpable: “Weapons”. La esperada secuela de la producción de Disney en la que Tess (Jamie Lee Curtis) y Anna (Lindsay Lohan) quedan atrapadas en el cuerpo de la otra hasta que logran arreglar sus diferencias: “Freakier Friday”. La comedia de acción donde dos conductores de camión blindado, Russell (Eddie Murphy) y Travis (Pete Davidson), caen una emboscada planeada por la astuta Zoe (Keke Palmer): “The Pickup”. Y el documental que explora a detalle uno de los robos más audaces de la historia, valorado entre $100 y $500 millones dólares: “Stolen: Heist of the Century”.

Weapons

Una pequeña comunidad entra en pánico cuando 17 niños desaparecen misteriosamente la misma noche y a la misma hora, con la única excepción de un niño, Alex, que presenta una actitud extraña. Lo que comienza como una tragedia colectiva pronto se transforma en un rompecabezas emocional y psicológico que revela las fisuras de una sociedad al borde del colapso. La historia se desarrolla a través de múltiples perspectivas que ofrecen un retrato fragmentado de los hechos. Justine Gandy (Julia Garner) es una profesora cuya clase ha quedado prácticamente vacía, convirtiéndose en el centro de las sospechas. Archer Graff (Josh Brolin) es un padre que emprende una búsqueda desesperada. Paul (Alden Ehrenreich) es un oficial de policía local con un pasado complicado con Gandy, atrapado entre su deber, sus emociones y la creciente paranoia. Anthony (Austin Abrams) es un joven adicto sin rumbo fijo. Con una narrativa no lineal, toques de humor negro y una atmósfera opresiva, “Weapons” explora las reacciones humanas ante lo inexplicable: la desesperación, la paranoia, la negación y la necesidad de encontrar un culpable. Ya en cines.

Freakier Friday

Otra secuela de una película de hace años. En 2003 Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan interpretaban en “Freaky Friday” a una madre –Tess– y una hija –Anna– que no se llevaban bien… y que un accidente hacía que intercambiaran sus cuerpos. Ahora las dos actrices recuperan sus personajes. Anna está a punto de casarse y es madre de la gen Z Harper. Su abuela Tess es terapeuta. Un encuentro con una adivina desencadena un intercambio de cuerpos múltiple desatando el caos. Estreno en cines.

The Pickup

Una recogida rutinaria de dinero se complica cuando dos conductores de camión blindado, Russell (Eddie Murphy) y Travis (Pete Davidson), caen una emboscada planeada por la astuta Zoe (Keke Palmer), cuyos planes van mucho más allá del cargamento de efectivo. Esta comedia de acción combina dos generaciones de humoristas. El elenco se completa con Eva Longoria, Marshawn Lynch e Ismael Cruz Córdova, entre otros. Ya disponible en Amazon Prime Video.

Stolen: Heist of the Century

El 17 de febrero de 2003, una bóveda supuestamente impenetrable en pleno distrito de diamantes de Amberes sufrió uno de los robos más audaces de la historia valorado entre $100 y $500 millones dólares, la mayoría nunca recuperados. Este documental presenta, por primera vez, entrevistas tanto con los detectives que resolvieron el caso como con Leonardo Notarbartolo, el presunto cerebro del atraco, quien relata cómo diseñó “el robo del siglo”. Ya disponible en Netflix.

Shaman

El director colombiano Antonio Negret estrena en cines esta película de terror filmada en la provincia ecuatoriana de Riobamba. La historia sigue a una misionera católica que busca convertir a una comunidad indígena en un remoto volcán pero que comienza a dudar de su propia fe cuando su hijo es poseído.

