Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 18 al 20 de julio

Smurfs (Pitufos)

Papa Smurf (John Goodman), Smurfette (Rihanna) y Vanity Smurf (Maya Erskine) en “Smurfs”. Crédito: Paramount Animation | Cortesía

Vuelven los queridos pitufos del dibujante belga Peyo. Y esta vez en un musical donde Rihanna no sólo es la protagonista poniendo voz a Pitufina, sino que también es productora ejecutiva. El director es Chris Miller, que viene de DreamWorks Animation, donde trabajó en las sagas de Shrek y Puss in Boots. Cuando Papá Pitufo (John Goodman) es secuestrado de forma misteriosa por los brujos malignos Razamel y Gargamel, la Pitufina –Smurfette- tendrá que liderar a los pitufos en una misión en el mundo real para salvarle. Con la ayuda de nuevos amigos, los pitufos deberán descubrir aquello que define su destino para salvar el universo. El elenco se completa con las voces de James Corden, Kurt Russell, Nick Offerman, Daniel Levy, Amy Sedaris, Octavia Spencer, Nick Kroll, Hannah Waddingham y el hispano Xolo Maridueña como Pitufo Filósofo, entre otros. En 2022, la compañía belga que tiene los derechos de los pitufos firmó un acuerdo con Paramount y Nickleodeon para producir varias películas animadas. Así que prepárense para más “smurfs” en el futuro.

I Know What You Did Last Summer

I Know What You Did Last Summer. Crédito: Sony Pictures | Cortesía

Cuando cinco amigos causan sin querer un accidente mortal, se cubren mutuamente y pactan mantener el caso en secreto. Pero un año después el pasado les acecha porque hay alguien que sí sabe lo que hicieron el último verano… y está decidido a vengarse. Cuando uno a uno los amigos son acechados por un asesino, descubren que lo mismo ocurrió en 1997 en la legendaria Masacre de Southport. Así que deciden pedir ayudar a los dos supervivientes. Estreno en cines.

Eddington

Ari Aster, uno de los directores de moda por “Midsommar” llega ahora con este drama con un elenco de lujo: Pedro Pascal, Joaquin Phoenix, Emma Stone y Austin Butler. La trama de este western moderno nos sitúa en un pueblo de Nuevo México en mayo de 2020, aún en los primeros meses de la pandemia. El alcalde liberal (Pascal) y el sheriff conservador (Phoenix) entran en un conflicto que pronto se convierte en un polvorín a punto de explotar, con los vecinos fuertemente divididos. Estreno en cines.

Billy Joel: And So It Goes

“Billy Joel: And So It Goes” Crédito: Art Maillet/Sony Music Archives/HBO | Cortesía

Con imágenes nunca antes vistas de sus conciertos, videos caseros y fotografías personales, además de entrevistas en profundidad, este documental de dos partes presenta un retrato íntimo de la vida y el trabajo de Billy Joel, un artista cuya música ha perdurado a través de varias generaciones. La cinta explora el amor, la pérdida y las batallas personales que sirven de inspiración para sus canciones. La primera parte se estrena este viernes 18 de julio en HBO Max. La segunda, el viernes 25.

Untamed

Eric Bana interpreta a un agente especial del Servicio de Parques Nacionales que tiene que investigar una muerte brutal que lo llevará a toparse con oscuros secretos y su propio pasado. Serie de suspenso que ya está disponible en Netflix.

