Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 11 al 13 de julio

La cinta que marca el gran regreso del ‘Hombre de Acero’, ahora de la mano del director de “Guardians of the Galaxy”, James Gunn: “Superman”. La serie española de 6 episodios que sigue a ‘Amber’, una brillante ladrona que, tras un robo fallido en Las Vegas, prepara su próximo golpe en Isla Esperanza, un paraíso en medio del Pacífico: “Suspicious Minds”. La serie de Max sobre 5 mujeres que llegan a su punto de quiebre: “Rage”. Y la historia del cineasta español Nacho Vigalondo en la que ‘Nicolás’ emprende un viaje de ciencia ficción hacia la sanación a través del amor, la pérdida y la ilusión: “Daniela Forever”.

Superman

Vuelve el Hombre de Acero de la mano del director de “Guardians of the Galaxy”. James Gunn revive a Superman con una nueva visión fresca, divertida y más “humana” que en ocasiones anteriores. Un actor poco conocido, David Corenswet, encarna al periodista Clark Kent -y a Superman, claro-, que pasa por una crisis de identidad cuando algunos políticos manipulados por el villano Lex Luthor (Nicholas Hoult) dudan de sus intenciones de ayudar al mundo. A su lado en el periódico está su novia a escondidas, Lois Lane (Rachel Brosnahan), reportera estrella del Daily Planet con sus propias aspiraciones profesionales. Pero ojo, porque Superman no es el único con súper poderes en la película. Completan el reparto Isabela Merced como Hawkgirl, Nathan Fillion como Guy Gardner (un Green Lantern con un ego desmedido), Edi Gathegi como Mister Terrific y Anthony Carrigan como Metamorpho. Visualmente espectacular, este “Superman” que acaba de llegar a los cines marca el inicio del nuevo Universo DC.

Suspicious Minds

“Suspicious Minds”. Crédito: Hulu | Cortesía

Ya está en Hulu y Disney+ esta serie española de 6 episodios que sigue a Amber, una brillante ladrona que, tras un robo fallido en Las Vegas, prepara su próximo golpe en Isla Esperanza, un paraíso en medio del Pacífico. Su objetivo es la tiara de Santa Águeda, una joya de $240 millones que llevará la hija de un magnate mexicano durante su boda. Para preparar el robo, Amber se ha infiltrado en la familia Villegas durante tres años como institutriz. Pero su plan se ve amenazado cuando otro ladrón aparece en la isla.

Rage (Furia)

“Rage”. Crédito: HBO | Cortesía

Marga (Carmen Marchi) es una artista engañada por su marido (Alberto San Juan). Vera (Pilar Castro), amiga de Marga, es una cocinera mediática hundida por un crítico implacable. Nat (Candela Peña) trabaja en una boutique que la piensa reemplazar por alguien más joven. Adela (Nathalie Poza) está a punto de ser desalojada de su casa. Victoria (Cecilia Roth), es una actriz olvidada que recibe una oferta trampa. Estas cinco mujeres llegan al límite y se vengan con furia. 8 episodios de 30 minutos en Max.

Daniela Forever

“Daniela Forever”. Crédito: Well Go USA Entertainment | Cortesía

Nicolás (Henry Golding) está de luto por la pérdida de su novia Daniela. Pero ve un rayo de esperanza cuando le ofrecen la oportunidad de participar en una innovadora terapia del sueño que simula la realidad. A medida que el sueño y la memoria se desdibujan, debe confrontar el verdadero significado de la sanación. Del cineasta español Nacho Vigalondo, “Daniela Forever” es un viaje de ciencia ficción a través del amor, la pérdida y la ilusión. Estreno en cines ahora, llegará a digital el 22 de julio.

Tyler Perry’s Madea’s Destination Wedding

Netflix estrena otra del personaje de Tyler Perry Madea, que ahora tiene que empacar sus mejores vestidos floreados cuando la familia Simmons se dirige a las Bahamas para la boda relámpago de su sobrina nieta.

