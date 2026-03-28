“Project Hail Mary” arrasa por segundo fin de semana y ya es el primer éxito cinematográfico de 2026

La adaptación de la novela de Andy Weir, “Project Hail Mary”, sigue demostrando su imparable fuerza en la taquilla norteamericana. Tras un arranque récord, la épica espacial de Amazon MGM se hizo fácilmente con el primer puesto en la taquilla del viernes, consolidando su estatus como el primer gran fenómeno cinematográfico de 2026 capaz de trascender las cuatro franjas horarias.

Protagonizada por Ryan Gosling y dirigida por Phil Lord y Chris Miller, la cinta de ciencia ficción recaudó $14,6 millones de en su segundo viernes en los cines de Norteamérica, de acuerdo a los datos de Box Mojo Office.

Las proyecciones para el fin de semana son igualmente sólidas: se espera que la película alcance los $53,1 millones para el domingo.

Con solo dos fines de semana en cartelera, se prevé que la épica interplanetaria acumule ya $162,9 millones en Estados Unidos. Este rendimiento confirma el gran comienzo que tuvo la cinta, cuyo fin de semana de estreno marcó el mejor debut de 2026 con $140,9 millones a nivel mundial ($60,4 millones internacionales y $80,5 millones en Norteamérica).

Además, “Project Hail Mary” se convirtió en el mejor estreno en la historia de Amazon MGM, superando ampliamente los $41,8 millones internacionales y $58 millones en Estados Unidos que logró “Creed III” en 2023.

Otras cintas en la taquilla

Mientras “Project Hail Mary” se mantiene en la cima, el segundo lugar fue para “Hoppers”, la nueva aventura animada de Disney y Pixar. La película recaudó $3,2 millones en la jornada del viernes y se proyecta que alcance los $11 al cierre del fin de semana.

Con una inversión de $150 millones, la apuesta del estudio está dando resultados: tras tres fines de semana en cartelera, se estima que la película familiar acumule $138 millonesen Norteamérica y aproximadamente el doble a nivel mundial.

El tercer puesto fue para el debutante de terror, “They Will Kill You”. La película de Warner Bros., protagonizada por Zazie Beetz, recaudó $2.3 millones en su día de estreno en 2778 salas.

Dirigida por Kirill Sokolov, la cinta sigue a una ama de llaves que acepta un trabajo en un rascacielos de Nueva York con un historial de misteriosas desapariciones. Se espera que el filme termine su primer fin de semana con alrededor de 4.3 millones de dólares en Estados Unidos.

Completando los cinco primeros puestos se encuentran dos títulos con propuestas muy distintas. En cuarto lugar se ubicó “Reminders of Him”, la adaptación de la novela romántica que sumó $1,5 millones el viernes. Se proyecta que la cinta añada otros $4,6 millones durante el fin de semana, elevando su total en Estados Unidos a $40,9 millones.

Cierra el top cinco “Dhurandhar 2: The Revenge”, la secuela de acción que ocupó el quinto lugar con una recaudación estimada de $1,36 millones. Se espera que la película alcance los $4,8 millones para el domingo, lo que elevaría su acumulado en Norteamérica a aproximadamente 22,8 millones de dólares.

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