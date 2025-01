Ryan Gosling estaría a un paso de protagonizar una nueva película de ‘Star Wars’ 

Todo parece indicar que luego del éxito obtenido al dar vida a ‘Ken’ en la cinta “Barbie”, Ryan Gosling estaría listo para embarcarse en un universo muy querido por el público. Y es que recientemente se reportó que el actor estaría en negociaciones para protagonizar un nuevo proyecto cinematográfico de Star Wars. ¡Sigue leyendo para enterarte lo que se sabe hasta el momento.

De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, la cinta que será dirigida por Shawn Levy no abordará las historias de personajes Luke o Anakin Skywalker. Por el contrario, explorará una narrativa completamente nueva dentro de esta reconocida saga.

Asimismo, el portal estadounidense informó que habría sido el histrión canadiense quien impulsó la realización del proyecto. De llegar a un acuerdo favorecedor para ambas partes, el periodo de filmación podrían comenzar en otoño de 2025.

Mientras tanto, se sabe que el director Shawn Levy trabaja en conjunto con el guionista Jonathan Tropper, bajo su productora 21 Laps, en colaboración con Lucasfilm.

Sin embargo, esta no se trataría de la primera aventura en la que este par se enfrasca, pues ya han trabajado juntos en películas como: “This Is Where I Leave You” y “The Adam Project”, por mencionar algunas.

Si Ryan Gosling consolida su participación en dicho proyecto, este se convertiría en la siguiente película del mundo de Star Wars en entrar en producción, siguiendo los pasos de “The Mandalorian and Grogu”, protagonizada por Pedro Pascal, y cuyo rodaje culminó en diciembre pasado y se prevé que llegue a las salas de cine en mayo de 2026.

