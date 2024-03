Ryan Gosling lanza su propia compañía productora

Tras el éxito de las películas “Blade Runner 2049”, “The Gray Man” y “Barbie” Ryan Gosling ha decidido fundar su propia compañía productora, General Admission, junto con Jessie Henderson. Su objetivo es dar a conocer filmes que se estrenen tanto en cines como en plataformas de streaming.

General Admission también ha hecho un pacto de tres años con la compañía Amazon MGM Studios, al mando de Courtenay Valenti; ella revisará los proyectos que Gosling y Henderson presenten, sin distinción de géneros fílmicos.

En un comunicado Ryan expresó su satisfacción por comenzar su carrera como productor: “Me siento increíblemente afortunado de contar con socias como Jessie Henderson y Courtenay Valenti en este esfuerzo. Soy un gran fan de Jessie y de las películas que ha producido y desarrollado. Su experiencia única, intuición, ética de trabajo, relaciones, así como el impresionante camino que se ha construido tanto en la comedia como en el drama, la han llevado a una habilidad única para hacer películas raras que combinan ambos géneros”.

Henderson (quien cuenta entre sus créditos películas como “Spy”, “A Simple Favor” y “Last Christmas”) comentó que está entusiasmada en trabajar con el actor para dar a conocer interesantes proyectos: “Ryan aporta una perspectiva única y brillante a todo lo que hace, y estoy muy impresionada por su visión como productor. Ambos somos verdaderos amantes del cine que queremos crear historias que se graben en la cabeza y el corazón del público, y nos sentimos muy afortunados de trabajar con Courtenay Valenti y todo el equipo del estudio, cuyo gusto y liderazgo excepcionales nos inspiran”.

El más reciente trabajo de Ryan Gosling, “The Fall Guy”, se estrenará en Estados Unidos el 3 de mayo. Posteriormente el actor protagonizará “Project Hail Mary”, una película de ciencia ficción basada en la novela de Andy Weir en la que interpretará a un astronauta. Él considera un sueño hecho realidad el trabajar en conjunto con Amazon MGM Studios: Desde “The Wizard Of Oz” hasta “Rocky” MGM ha realizado no sólo muchas de mis películas favoritas, sino también algunas de las mejores películas de todos los tiempos. Estoy muy entusiasmado con el futuro que Courtenay y el equipo están construyendo en Amazon MGM, y me siento honrado de ser parte del próximo capítulo de este estudio verdaderamente icónico”.

