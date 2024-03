Se viraliza un video que muestra las habilidades de Ryan Gosling como bailarín

La espectacular presentación de Ryan Gosling en la entrega de los premios Oscar, interpretando “I’m Just Ken” (tema de la película “Barbie”) ha hecho que los cibernautas investiguen sobre sus inicios en el ambiente artístico. Ahora, se ha viralizado un video que muestra al actor a los 12 años, demostrando su pasión por el baile en un concurso.

En el clip, Gosling aparece usando un atuendo brillante y bailando con siete chicas el clásico de Cathy Dennis “Touch Me (All Night Long)”. Al final de la presentación el público ovaciona la coreografía presentada por el grupo.

Muchos se han preguntado cuál era el motivo de ese evento, y en 2017 el actor lo explicó durante su visita al programa de televisión de Graham Norton: “Yo estaba en una especie de concurso canadiense en busca de estrellas (Canadian Star Search), y de alguna forma llegué hasta las finales. Mi principal competencia eran dos gemelos que eran bailarines de tap…(las chicas) me dejaron bailar gratis porque yo era el hombre (en el grupo). Así podías ganar”.

Ryan comentó que el nombre del grupo de baile era Elite Dance Studio, y en cuanto a su outfit, agregó: “Me gustaría poder decir que alguien dijo: ‘Tienes que usar esto’, pero no, esa era mi idea. Tenía una visión para este número. Algo morado y pantalones Hammer plateados. Les dimos suficiente oportunidad a esos pantalones. Los olvidamos, pero deberíamos haber seguido usándolos”.

Dos años antes Gosling fue invitado al programa “Saturday Night Live” y participó en un sketch en el que se burlaba de sí mismo recreando la coreografía de su adolescencia. Ahora no planea regresar en un proyecto que explote al máximo su faceta como bailarín, pero sí tiene en mente volver a trabajar con Mark Ronson, productor y escritor de “I’m Just Ken”, un tema que no ganó el premio Oscar, pero cuya presentación permanecerá como uno de los momentos más sobresalientes de la ceremonia que se llevó a cabo el pasado 10 de marzo.

