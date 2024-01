Eva Mendes escribe un mensaje sobre la reacción de Ryan Gosling al ser premiado por “I’m Just Ken”

Eva Mendes y Ryan Gosling forman una sólida pareja, aunque ella se ha distinguido por no acompañarlo a eventos sociales y entregas de premios; eso no significa que tengan problemas, ya que la actriz recurre a sus redes sociales para celebrar el trabajo de su famoso novio.

Luego de que se hiciera viral un video que muestra la reacción de Gosling al escuchar su nombre en la entrega de los Critics Choice Awards (pues resultó ganador en la categoría de Mejor Canción Original por “I’m Just Ken”, de la película “Barbie”), Eva compartió un GIF de dicho momento, y lo complementó con el mensaje “¡¡¡¡LO AMO!!!!”

Esa publicación lleva más de 169,000 likes, y obtuvo comentarios como: “Una de las mejores parejas en la industria”, “La forma en la que él habla sobre ti y tus hijas es increíblemente admirable”, “Tú lo amas, nosotros lo amamos, todos lo aman”, “Su reacción es literalmente la mejor” y “Tan brillante”, esta última de la actriz británica Hannah Waddingham.

El productor Mark Ronson, quien también escribió esa canción, se dirigió a Ryan en su discurso de agradecimiento: “Este premio es tanto tuyo como nuestro. Hiciste que el público se enamorara con esta canción, con tu interpretación inigualable, así que gracias”. Al pasar por el Premio Kirk Douglas por la Excelencia en el Cine, Ryan mencionó a su pareja: “Conocí a la chica de mis sueños, Eva Mendes, y tuve dos hijos. Soñé con algún día hacer películas, y ahora las películas han hecho de mi vida un sueño”.

Ryan Gosling y Eva Mendes se conocieron en 2011, durante el rodaje de la película “The Place Beyond The Pines”, dirigida por Derek Cianfrance; tienen dos hijas, una nació en 2014 y la otra en 2016. El mes pasado la actriz publicó el video de la versión navideña de la canción “I’m Just Ken” y escribió: ” Tan agradecida con Mark Ronson por hacer que mi hombre haga más música. Dead Man’s Bones es mi banda favorita….cuando oí cantar a Ryan por primera vez, MI CORAZÓN EXPLOTÓ. Más música de Ryan & Ronson, por favor!” ♥️

Sigue leyendo: