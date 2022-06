Eva Mendes opina sobre la foto de su novio Ryan Gosling como “Ken”: “Le dije: ‘¿Puedo quedarme con la ropa interior?'”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La actriz Eva Mendes no se puede quitar de la cabeza esa impactante imagen de su novio Ryan Gosling caracterizado como Ken, el inseparable compañero de la Barbie tan particular a la que dará vida Margot Robbie en una nueva película dirigida por la reputada Greta Gerwig.

Esa fotografía que revolucionó Internet hace dos semanas -en la que el actor aparecía sonriendo a la cámara, sin camisa, con el pelo rubio platino y enseñando la cinta de unos calzoncillos blancos con el nombre de su personaje- ya provocó en su momento una divertida reacción de la madre de sus dos hijas, quien celebró en Instagram ese cambio de imagen tan radical y avisó a los fans de su novio de que ese apuesto Ken de carne y hueso era sólo para ella.

Ahora, y a su paso por el programa matutino “The talk”, la artista de origen cubano fue un paso más allá para reconocer que ver a su novio vestido de esa forma despertó de alguna forma esas pasiones adolescentes que creía enterradas. “Hay algo en esa imagen que me ha devuelto la llama de… Ya sabes, ese cosquilleo de adolescente. Siento que mi hombre vive un renacimiento, o mejor dicho, un Ken-nacimiento”, bromeó Eva ante las carcajadas de las conductoras del show.

Por si eso no fuera suficiente, Eva no dudó en pedirle a Ryan que le regalara esos calzoncillos que se usaron para la surrealista sesión de fotos: “Es una foto muy divertida, y es eso lo que justamente se pretendía, así que funciona a todos los niveles. Y cuando la vi, cuando me la envió, no pude resistirme y le dije: ‘¿Me puedo quedar con la ropa interior? Por favor, nunca te pido nada’. El caso es que me salí con la mía y ahora mismo llevo los calzoncillos puestos”, reveló ante la mirada atónita de sus interlocutoras.

También te puede interesar:

-Esta es la razón por la que Eva Mendes decidió desaparecer radicalmente de Hollywood

-Eva Mendes y Ryan Gosling se deshacen de su misteriosa mansión en Los Feliz, California