Ryan Gosling expresa su desilusión luego de que Margot Robbie no fuera nominada al Oscar

Desde hace meses el público y muchos críticos esperaban que Ryan Gosling resultara nominado al premio Oscar por su trabajo en la película “Barbie”; él compite en la categoría de Mejor Actor de Reparto junto con Robert Downey Jr., Robert De Niro, Mark Ruffalo y Sterling K. Brown, pero a pesar de ello se mostró desilusionado de que la actriz Margot Robbie y la directora Greta Gerwig no fueran tomadas en cuenta por la Academia.

En un comunicado el actor de 43 años expresó lo anterior: “Es un gran honor para mí ser nominado por mis colegas junto con artistas tan notables en un año de tantas películas grandiosas. Y nunca pensé que diría esto, pero también me siento increíblemente honrado y orgulloso de que sea por interpretar a un muñeco de plástico llamado Ken. Pero no hay Ken sin Barbie, y no hay película de “Barbie” sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta cinta histórica y mundialmente celebrada.

“Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, valor y genio. Decir que estoy decepcionado de que no estén nominadas en sus respectivas categorías sería quedarse corto. Contra todo pronóstico, con nada más que un par de muñecos sin alma, con poca ropa y afortunadamente sin entrepierna, (ellas) nos hicieron reír, nos rompieron el corazón, impulsaron la cultura e hicieron historia. Su trabajo debería ser reconocido junto con el de otros merecidos nominados. Dicho esto, estoy muy feliz por América Ferrera y los otros increíbles artistas que contribuyeron con su talento para hacer de ésta una película tan innovadora”.

“Barbie” está nominada a ocho premios Oscar: Mejor Película (en el que se incluye a Robbie como productora), Mejor Vestuario, Mejor Diseño de Producción, Mejor Guión Adaptado (escrito por Gerwig y Noah Baumbach), Mejor Actor de Reparto (Gosling), Mejor Actriz de Reparto (Ferrera) y Mejor Canción Original, tanto por “What Was I Made For” (de Billie Eilish) como por “I’m Just Ken”, que es interpretada por Ryan. Hace algunas semanas el actor declaró que no tenía contemplado cantar en la ceremonia de entrega de premios, pero al parecer tendrá que hacerlo: “¿Te pagan por cantar en los Oscar? ¿Tienes que conducir tú mismo al evento? Al menos pasan por ti, ¿no?”

Aún sin las nominaciones de Mejor Actriz y Mejor Directora para Margot Robbie y Greta Gerwig, respectivamente, “Barbie” podría ser la gran ganadora la noche del 10 de marzo; enfrenta una dura competencia con otras producciones en la categoría de Mejor Película, en la que destacan cintas como “Killers Of The Flower Moon”, “Maestro”, “Oppenheimer”, “Poor Things” y “Anatomy Of a Fall”, esta última ganadora de la Palma de Oro en el pasado Festival de Cannes.

