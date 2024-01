Ryan Gosling podría seguir trabajando con Mark Ronson en proyectos musicales

El año pasado el actor Ryan Gosling regresó a su faceta como cantante, al grabar la canción “I’m Just Ken”, compuesta por Mark Ronson y que fue parte del soundtrack de la película “Barbie”. Tras el inesperado éxito que ese tema obtuvo en los charts, el productor ha comentado que ambos podrían trabajar de nuevo juntos.

Entrevistado por Billboard, Ronson elogió el trabajo de Gosling como cantante: “Ryan…tiene un gusto increíble y grandes ideas. Es un músico y cantante extremadamente divertido y talentoso. Así que hicimos esta versión y luego empezamos a llevarnos bien. Y definitivamente, me encantaría hacer más música con él. Hemos hablado un poco acerca de eso”.

La aceptación del público a “I’m Just Ken” fue tal, que el mes pasado ambos artistas grabaron una versión navideña de la canción, que formó parte de un Extended Play. “Probablemente no había hablado con Ryan durante aproximadamente un año, hasta que la película se estaba terminando”, dijo Mark. “Lo llamé y le dije: ‘Oye, ya terminamos la versión de “I’m Just Ken”. (El guitarrista) Slash está tocando en ella, sólo quiero asegurarme de que estés contento con la canción antes de mezclarla’. Y realmente le encantó. Luego comenzamos a hablar durante los últimos meses; hablábamos de diferentes tipos de música y cosas que le encantaban, y pensé: ‘Bueno, deberíamos hacer una versión de “Ken” un poco diferente, como con un arreglo diferente'”.

Hace algunas semanas “I’m Just Ken” obtuvo el Critics Choice Award en la categoría de Mejor Canción Original; el tema cuenta con una nominación al Oscar, compitiendo con artistas como Billie Eilish, Diane Warren y Jon Batiste. La ceremonia de entrega de los premios será el 10 de marzo.

Mark Ronson también comentó cuál fue, para él, la fórmula de que esa canción resultara un éxito, pues deseaba que fuera algo memorable en el público: “Se habló mucho de las power ballads de los años 80, y esta canción tiene todas esas cosas. Creo que parte de mi orgullo como compositor es que quería demostrar que ese track era algo más, que no era sólo eso”.

