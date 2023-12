Ryan Gosling lanza un EP con la versión navideña de la canción “I’m Just Ken”

Tal parece que Ryan Gosling se tomó muy en serio su interpretación del muñeco Ken en la película “Barbie”, y ahora ha lanzado un Extended Play con tres nuevas versiones de la canción “I’m Just Ken”, que se popularizó por una secuencia de la cinta en la que el personaje canta y baila ese tema.

Ken The EP incluye una versión navideña de ese track, titulada “Merry Kristmas Barbie”, una versión acústica (“In My Feelings”) y una versión de baile (“Purple Disco Machine Cover”), todas producidas por Mark Ronson, quien fue el responsable del soundtrack del filme dirigido por Greta Gerwig y protagonizado por Margot Robbie.

A través de su cuenta de Instagram Ronson dio detalles acerca del EP con el siguiente mensaje: “¡Hola! ¡Hoy presentamos con orgullo Ken The EP! Está la versión navideña sobre la que escribí ayer, una versión acústica súper que me pone un nudo en la garganta y un increíble remix de Purple Disco Machine que le pedí que hicieran en verano, pero no teníamos una razón adecuada para sacarlo, hasta ahora. Estoy muy emocionado con todo esto porque amo esta canción y al maravilloso hombre que la cantó. Y todos los elogios para lo más alto, Greta Gerwig, cuya gloriosa visión de un mundo gobernado por mujeres todavía dedicó siete minutos a una canción sobre todos los chicos emo que luchan por expresar sus sentimientos”.

Mark también describió con detalle cómo surgió la idea para este tema, que se convirtió en un éxito de forma inesperada: “Grabamos esta canción por primera vez en marzo de 2022 en un estudio del norte de Londres llamado Eastcote. Nunca había conocido a Ryan y me quedé un poco deslumbrado cuando entró en este sencillo estudio donde alguna vez grabó el grupo The Clash…Me informaron que tenía 2 horas antes de que él tuviera que regresar a un ensayo agotador en el set (de la película), así que ya me sentía en contra. Andrew Wyatt y yo habíamos escrito una canción con diferentes secciones, varias modulaciones y la voz estaba bastante desquiciada por momentos. Bueno, sólo me tomó 2 o 3 tomas de calentamiento para darme cuenta de que no sólo iba a poder manejar la voz, sino que iba a superar con creces cualquier cosa que Andrew y yo hubiéramos esperado.

“No nos volvimos a ver en 18 meses pero, por supuesto, estaba emocionado de ver al mundo enamorarse de la actuación de Ryan y saber, hasta cierto punto, que nuestra canción era parte de ella. Corte a noviembre pasado, donde él me sorprendió por completo en un evento de premiación con una de las introducciones más bonitas y divertidas que podría haber soñado. A partir de entonces, comenzamos a enviarnos mensajes de texto y hablar sobre música. Le dije que fantaseaba con que interpretáramos la canción en vivo, así que comenzamos a soñar cómo sonaría…le envié esta versión el martes pasado y le gustó, y sonaba tan j******** navideño que dijimos: ‘Hombre, ¿podemos sacar esto en una semana?’…Así que volvió a grabar las voces y aquí estamos, una semana después ofreciendo esta versión que nos encanta, con aproximadamente 5 días hasta que nadie quiera escuchar un disco de Navidad. Felices fiestas, esperamos que les guste”. ❤️

“Barbie” cuenta con 10 nominaciones al premio Golden Globe, incluyendo una para “I’m Just Ken” como Mejor Canción Original y otra para Gosling como Mejor Actor de Reparto. Él no es ningún improvisado en el canto, ya que comenzó interpretando muchos éxitos de otros artistas en el programa de televisión “The Mickey Mouse Club” y en 2016 como protagonista de la película “La La Land”.

