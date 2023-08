Ryan Gosling debuta en la lista Hot 100 de Billboard, con la canción “I’m just Ken”

Ryan Gosling se ha unido al extenso grupo de actores y actrices que logran colocar en las listas de éxitos una canción, demostrando su versatilidad como intérpretes. Su tema “I’m just Ken”, que puede escucharse en la película “Barbie”, debutó esta semana en la posición 87 de la lista Hot 100 de la revista Billboard. View this post on Instagram A post shared by billboard (@billboard)

Gosling (quien cuenta en su carrera con trabajos relacionados con la música, como el programa de televisión “Mickey Mouse Club” y la película “La La Land”) grabó en tres horas la canción, que fue escrita por Mark Ronson y que forma parte del álbum Barbie: The Music. Aunque muchos consideran a “I’m just Ken” un tema novelty (de comedia o un éxito pasajero), lo cierto es que el track presenta en su arreglo a músicos como el guitarrista Slash, el bajista Wolfgang Van Halen y Josh Freese, el baterista de la banda Foo Fighters.

“I’m just Ken” ya se ha mencionado como una posible candidata a nominar el año próximo al premio Oscar, en la categoría de Mejor Canción Original. Con respecto al trabajo de Ryan, Ronson declaró recientemente a Vanity Fair que quedó impresionado con el compromiso del actor en esa interpretación: “Realmente entendió que tenía que caminar por esa línea de no ser divertido o parodiar. Pero obviamente, la canción también es un poco ridícula a veces. Así que fue realmente increíble, y cuando comenzó a cantar las notas altas, pensé: ‘¡Este tipo es una potencia vocal!'”

