Ryan Gosling asegura no conocer a Martha Higareda y después posa con ella

Hace algunas semanas Martha Higareda causó revuelo en redes sociales debido a algunas de las anécdotas que contó en el podcast que tiene junto a Yordi Rosado ‘De Todo Un Mucho’, a raíz de eso algunos usuarios recordaron otra vivencia que le contó un par de años atrás a Omar Chaparro sobre un día que se resbaló en un restaurante y un hombre la cachó para evitar que cayera y, para su sorpresa, se trató del actor Ryan Gosling.

“Yo traía como un suetercito y las sillas tenían como un garigol de herrería, entonces se me atoró el suéter con eso. Yo creo que porque era la orilla del restaurante había mucha grasa en el suelo y yo me resbalé… entonces siento una persona que me agarra y es Ryan Gosling”, contó la protagonista de ‘No Manches Frida’ más recientemente a Yordi Rosado, justo cuando hablaron sobre toda la polémica que se generó.

Por eso durante su reciente visita a México, junto a Margot Robbie, para promocionar la película live action de ‘Barbie’, un reportero de ‘Venga La Alegría’ no dejó pasar la oportunidad de preguntarle al actor acerca de los dichos de la actriz mexicana durante la alfombra rosa previa a la premier.

El canadiense reaccionó desconcertado ante la pregunta “¿Conoces a Martha Higareda?” y en un primer momento sólo atinó a responder, “¿disculpa?”. No obstante, el periodista no se rindió y ante la insistencia, quien da vida a Ken, respondió “no, lo siento”.

Esto nuevamente desató la polémica sobre la veracidad de las anécdotas de la actriz mexicana, que reside desde hace 20 años en Los Angeles. Sin embargo, un grupo de seguidores resaltó que en realidad ella nunca dijo que tuviera una relación de amistad o de algún tipo con él, sino que se trató de un encuentro fortuito.

Martha Higareda posa junto a Ryan Gosling y Margot Robbie

Por otra parte, durante el mismo tour promocional Martha Higareda sorprendió a sus seguidores al anunciarles que pudo platicar tanto con Ryan Gosling como con Margot Robbie y que próximamente saldrá un video en su canal de YouTube en el que quedará constancia de este encuentro.

“No me lo van a creer… pero sí! Estuvo increíble platicar con @margotrobbieofficial y con Ryan Gosling de #Barbie y otras anécdotas que ya conocen y otras que ya les compartiré…” fue parte del mensaje con el que compartió la noticia.

