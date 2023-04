Martha Higareda revela el motivo por el que rechazó trabajar con Robert Pattinson

Martha Higareda se ubica como una de las actrices mexicanas que más éxito está teniendo en el cine tanto hispano como estadounidense.

Pero llegar a los cuernos de la luna no ha sido tarea fácil, pues la actriz de “Todos Caen” ha tenido que pasar por difíciles decisiones en su carrera.

En esta ocasión reveló una de las más complicadas. Fue durante el podcast del “Heraldo de México, donde la famosa actriz dio a conocer que cuando iba a iniciar el rodaje de la cinta “No Manches Frida” le llegó una oferta que era difícil de rechazar.

Pues según Higareda le ofrecieron un proyecto junto al actor estadounidense Robert Pattinson, pero prefirió continuar su proyecto con Omar Chaparro.

“En algún momento me ofrecieron una película con Robert Pattinson, que últimamente su carrera ha dado un giro impresionante, es muy buen actor, y que yo, en ese momento porque iba a hacer ‘No Manches Frida’, no la hice”

Cabe recordar que Pattinson saltó a la fama después de protagonizar la famosa saga “Crepúsculo”, quien ha ido de menos a más. Pues incluso ya fue considerado para protagonizar a uno de los héroes más famosos de la historia: Batman.

“Me acuerdo de que mi agente me dijo ‘¡cómo es posible! Esto es un proyecto, va a estar increíble, cómo no lo vas a hacer’. Y yo porque es que me gusta mucho hacer películas en mi país. En aquel momento me metió la onda como de ‘no, te puedes arrepentir de esto’, pero al final yo creo que todos los caminos son perfectos, te llevan a donde tienes que estar y, además, me encanta ‘No Manches Frida’”

MARTHA HIGAREDA