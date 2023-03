Martha Higareda asegura que le fue muy difícil desnudarse en la película “Amarte Duele”

Sin duda, la carrera como actriz de Martha Higareda está marcada por producciones como “No Manches Frida” y “Amarte Duele”, cinta que logró recaudar unos 4 millones de dólares, manteniéndose durante tres meses en cartelera.

Fue justamente en el largometraje protagonizado por la también presentadora y el actor mexicano Luis Gerardo Peña, donde existen algunas escenas de desnudos, algo que nunca había hecho antes, y además, esa película se llevó “sus primeras veces” de muchas cosas.

Martha Higareda contó en el programa “Tu-Night” conducido por Omar Chaparro, lo que significó en su vida aquella cinta que actualmente representa un clásico mexicano.

“En “Amarte Duele” yo seguía sin un novio al cual yo le enseñara mis atributos, nunca había mostrado mi corazón. Fue muy fuerte porque en esa película todo lo captó la cámara. Lo que ustedes ven en “Amarte Duele” son mis primeras veces de muchas cosas”, aseguró la novia de Lewis Howes.

Martha Higareda rechazó trabajar con Alfonso Cuarón

En la misma emisión, Martha Higareda recordó que rechazó el papel protagónico en “Y Tu Mamá También”, cuando se enteró de que existía una escena de desnudo.

“Desde los 14 años yo estaba buscando mi sueño de ser actriz, pero desde los 11 quería serlo. La primera oportunidad fue para una audición con Alfonso Cuarón en “Y Tu Mamá También”. Hice el casting y el callback, tenían que firmar mis papás porque había una escena de desnudos, el papel era mío, pero no quise porque no me había quitado mi blusa con algún niño”, comentó.

