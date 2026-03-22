“Project Hail Mary” de Ryan Gosling bate récords y se corona como el mayor estreno del año

En un fin de semana que redefine su trayectoria en la industria, Amazon MGM logró su primer gran éxito de taquilla con “Project Hail Mary”. La épica de ciencia ficción protagonizada por Ryan Gosling superó todas las expectativas al recaudar $80.5 millones en Norteamérica y $60.4 millones a nivel internacional, sumando un total global de $140.9 millones, de acuerdo a los datos de Box Mojo Office.

Este resultado no solo marca el mejor estreno en la historia del estudio, superando los $58 millones de “Creed III”, en el 2023; también se convierte en el debut más taquillero del año.

Las proyecciones iniciales apuntaban a un fin de semana de $65 millones en territorio nacional, pero las excelentes críticas (95% de aceptación en Rotten Tomatoes) y el boca a boca positivo impulsaron las ventas.

“Creemos firmemente en el potencial de esta película, y es evidente que el público también”, declaró Kevin Wilson, director de distribución de Amazon MGM, según lo citado por Variety.

Además de esto, la respuesta del público se reflejó en la calificación “A” de CinemaScore y en una fuerte preferencia por las pantallas premium, las cuales representaron el 55 % de las ventas de entradas.

Sobre la película

Dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, la adaptación de la novela de Andy Weir (The Martian) tuvo un costo de producción de $200 millones. El éxito llega en un momento crucial para Amazon, que había enfrentado tropiezos en la taquilla con producciones como “Melania” y “Crime 101”.

Con este triunfo, el estudio busca consolidar su estrategia cinematográfica de cara a futuros estrenos como “Masters of the Universe”.

En otros resultados del fin de semana, “Hoppers” de Pixar se mantuvo en segundo lugar con $18 millones, mientras que la secuela “Ready or Not 2: Here I Come” debutó en cuarto lugar con $9 millones.

Destacó también el fenómeno de “Dhurandhar 2: La venganza”, que estableció un récord para Bollywood en Norteamérica al recaudar $9.5 millones en solo 987 salas.

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