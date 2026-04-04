“The Super Mario Galaxy Movie” supera todas las expectativas en taquilla

La cinta animada, que lleva a Mario, Peach, Luigi y Yoshi directo al cosmos, recaudó $48,3 millones en 4.252 cines norteamericanos solo en su primer día, según cifras de Box Mojo Office.

Las estimaciones apuntan a que “The Super Mario Galaxy Movie”, de Nintendo, acumulará $129,4 millones en Estados Unidos hasta el domingo. Esta cifra, sumada a los ingresos internacionales, superará con creces el efímero récord que ostentaba “Project Hail Mary” como el mayor debut de 2026 ($80,5 millones en Norteamérica y $140 millones en todo el mundo).

Un reparto estelar

En esta aventura intergaláctica, Mario (voz de Chris Pratt), la princesa Peach (Anya Taylor-Joy), Luigi (Charlie Day) y Yoshi (Donald Glover) se lanzan al espacio para enfrentarse a Bowser Jr. (Benny Safdie).

Pero las sorpresas no terminan ahí: la secuela incorpora a Glen Powell como Fox McCloud, Brie Larson como Rosalina e Issa Rae como Honey Queen, ampliando el universo del fontanero más famoso del cine.

Jack Black, Benny Safdie, Donald Glover, Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Keegan Michael Key y Brie Larson durante la premier de “The Super Mario Galaxy Movie” en Kioto, Japón.

Crédito: AP Photo/Rodrigo Reyes.

El resto de la taquilla

El segundo puesto del viernes fue para la épica de ciencia ficción de Amazon MGM “Project Hail Mary”, que sumó $10,3 millones en su tercer fin de semana, camino a los $32,6 millones proyectados para el domingo. Su acumulado en Norteamérica ya roza los impresionantes $219 millones.

El tercer lugar fue para la recien llegada “The Drama” de A24, con $6,4 millones el viernes y un fin de semana estimado de $13,3 millones. El filme, protagonizado por Robert Pattinson y Zendaya, sigue a una pareja cuyo matrimonio se desmorona tras una impactante revelación.

Completaron la tabla “Hoppers” de Disney y Pixar (cuarta posición, con $2,1 millones el viernes y $5,8 millones proyectados) y el drama histórico “A Great Awakening” (quinto puesto, con $860.000 dólares el viernes y unos $2 millones esperados al finalizar la semana), que narra la amistad entre Benjamin Franklin y el reverendo George Whitefield.

Con estos números, “The Super Mario Galaxy Movie” no solo se perfila como el gran estreno del año, también confirma que el fenómeno de la gran N sigue imparable en la taquilla mundial.

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