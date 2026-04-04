“The Super Mario Galaxy Movie” supera todas las expectativas en taquilla
En esta película, la voz de Mario la hace Chris Pratt, la princesa Peach, Anya Taylor-Joy; Luigi, Charlie Day y Yoshi es Donald Glover
La cinta animada, que lleva a Mario, Peach, Luigi y Yoshi directo al cosmos, recaudó $48,3 millones en 4.252 cines norteamericanos solo en su primer día, según cifras de Box Mojo Office.
Las estimaciones apuntan a que “The Super Mario Galaxy Movie”, de Nintendo, acumulará $129,4 millones en Estados Unidos hasta el domingo. Esta cifra, sumada a los ingresos internacionales, superará con creces el efímero récord que ostentaba “Project Hail Mary” como el mayor debut de 2026 ($80,5 millones en Norteamérica y $140 millones en todo el mundo).
Un reparto estelar
En esta aventura intergaláctica, Mario (voz de Chris Pratt), la princesa Peach (Anya Taylor-Joy), Luigi (Charlie Day) y Yoshi (Donald Glover) se lanzan al espacio para enfrentarse a Bowser Jr. (Benny Safdie).
Pero las sorpresas no terminan ahí: la secuela incorpora a Glen Powell como Fox McCloud, Brie Larson como Rosalina e Issa Rae como Honey Queen, ampliando el universo del fontanero más famoso del cine.
El resto de la taquilla
El segundo puesto del viernes fue para la épica de ciencia ficción de Amazon MGM “Project Hail Mary”, que sumó $10,3 millones en su tercer fin de semana, camino a los $32,6 millones proyectados para el domingo. Su acumulado en Norteamérica ya roza los impresionantes $219 millones.
El tercer lugar fue para la recien llegada “The Drama” de A24, con $6,4 millones el viernes y un fin de semana estimado de $13,3 millones. El filme, protagonizado por Robert Pattinson y Zendaya, sigue a una pareja cuyo matrimonio se desmorona tras una impactante revelación.
Completaron la tabla “Hoppers” de Disney y Pixar (cuarta posición, con $2,1 millones el viernes y $5,8 millones proyectados) y el drama histórico “A Great Awakening” (quinto puesto, con $860.000 dólares el viernes y unos $2 millones esperados al finalizar la semana), que narra la amistad entre Benjamin Franklin y el reverendo George Whitefield.
Con estos números, “The Super Mario Galaxy Movie” no solo se perfila como el gran estreno del año, también confirma que el fenómeno de la gran N sigue imparable en la taquilla mundial.
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