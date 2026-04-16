Christopher Nolan muestra nuevo adelanto de “The Odyssey” en CinemaCon 2026

La audiencia del CinemaCon 2026 se llevó tremenda sorpresa al ser la primera en apreciar el nuevo adelanto de la esperada cinta “The Odyssey”, presentado por un Christopher Nolan sumamente emocionado de llevar a la pantalla grande la adaptación del poema de Homero.

El evento, que tuvo lugar en Las Vegas y contó con la asistencia de más de 6 mil profesionales de la industria cinematográfica, obtuvo el primer vistazo a fragmentos inéditos de la película, incluyendo la recreación de la caída de Troya, así como la interpretación de Charlize Theron como “Calypso”.

La secuencia inicial proyectada presenta a un grupo de griegos ingresando a la ciudad mediante el conocido caballo de Troya; segundos después, aparecen “Odiseo” (interpretado por Matt Damon) junto a otros soldados emergiendo de su escondite y poniendo fin al conflicto de más de una década.

Sin embargo, la escena que más expectativa causó fue la interpretación de Charlize Theron como “Calypso”, la ninfal inmortal que mantiene a “Odiseo” en su isla aislado del mundo exterior.

Christopher Nolan, director de la próxima película “La Odisea”, durante la presentación de Universal Pictures y Focus Features en CinemaCon de Las Vegas. Crédito: Chris Pizzello | AP

Asimismo, el adelanto introduce a Tom Holland como “Telémaco”, hijo de “Odiseo”, quien escucha relatos sobre la guerra de Troya narrados por “Menelao” (interpretado por Jon Bernthal).

Las imágenes también comparten una nueva mirada al elenco de primer nivel que conforma esta adaptación cinematográfica. Tal fue el caso de: Anne Hathaway, quien da vida a “Penélope”, esposa de Odiseo, y junto a ella figuran Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Benny Safdie, Cosmo Jarvis, Michael Vlamis e Iddo Goldberg, por mencionar algunos.

Tras la proyección del clip, Christopher Nolan tomó el micrófono y destapó algunas de las experiencias recolectadas durante el proceso de filmación que calificó como “una pesadilla absoluta en el mejor sentido”.

De acuerdo con el cineasta, la complejidad de este proceso estuvo en poder crear una experiencia inmersiva que presentara una intensidad visual y narrativa a la altura de las secuelas de acción.

“¿Por qué ‘La Odisea’? ‘La Odisea’ es una historia que ha fascinado a generación tras generación durante 3000 años”, reflexionó Nolan. “No es una historia. Es LA historia”.

La cinta “The Odyssey”, producida por Emma Thomas, tiene programado su estreno en cines IMAX el próximo 17 de julio, y ya se considera uno de los lanzamientos más esperados del año por su propuesta visual.

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