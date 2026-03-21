Zendaya y Robert Pattinson en ‘The Drama’: Tráiler, fecha de estreno y todo sobre la nueva película de A24

Como era de esperar, A24 vuelve a sorprender con un proyecto repleto de estrellas. Se trata de “The Drama”, una comedia romántica que, a pesar de su título, promete provocar risas al narrar la historia de una pareja comprometida que se enfrenta a problemas y revelaciones inesperadas justo antes de su boda.

Protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson, la cinta ya es uno de los estrenos más esperados del año. A continuación, te contamos todo lo que hay que saber sobre esta producción.

¿De qué trata “The Drama”?

La sinopsis oficial de la película, según IMDb, adelanta un conflicto central cargado de tensión: “Días antes de su boda, la relación de una pareja se ve sacudida cuando uno de los miembros descubre verdades inquietantes sobre el otro“.

A juzgar por el tráiler, todo apunta a que será el personaje de Zendaya quien revele ese inquietante secreto, dando un giro inesperado a la historia de amor.

Aunque la trama pueda parecer sencilla en apariencia, el rodaje no estuvo exento de momentos de alta exigencia actoral.

De hecho, Robert Pattinson confesó haber tenido dificultades para interpretar una de sus líneas el día antes de grabar con su compañera de reparto.

En una entrevista con la revista francesa Premiere en marzo de 2025, el actor, conocido por su papel en “Twilight”, reveló cómo Zendaya tuvo que ayudarle por teléfono para superar el bloqueo.

“Teníamos una escena juntos que me estaba volviendo loco”, admitió Pattinson. “Buscaba desesperadamente su significado, escribiendo páginas y páginas de análisis textual… Terminé llamando a Zendaya la noche anterior al rodaje de la escena. Le conté mis dudas”.

Tras una conversación de dos horas, el actor recordó que Zendaya, “con mucha calma”, le hizo entender que su enfoque era demasiado complejo. “La frase simplemente decía lo que quería decir, que no había ningún significado oculto. Y yo estuve volviéndome loco durante tres días“, confesó entre risas.

Fecha de estreno y reparto

“The Drama” llegará a los cines el 3 de abril de 2026, una fecha que los fanáticos de ambos protagonistas ya han marcado en rojo en sus calendarios.

Además del potente dúo principal, el reparto de la cinta incluye nombres destacados como Alana Haim (miembro de la banda HAIM y actriz nominada al Oscar), Mamoudou Athie, Michael Abbott Jr., Hailey Gates y Sydney Lemmon, entre otros.

¿Está basada en una historia real?

No hay evidencia de que “The Drama” esté basada en una historia real concreta. Como suele ocurrir en el género, la trama parece inspirarse en las innumerables complejidades de las relaciones amorosas. La película está escrita y dirigida por Kristoffer Borgli, conocido por su estilo audaz y narrativas singulares.

Sin embargo, la vida real quiso cruzarse con la ficción de una manera curiosa. Zendaya, quien está comprometida en la vida real con su pareja Tom Holland, dio un buen susto a sus seguidores de Instagram en diciembre de 2025.

Al compartir el póster oficial de la película en línea, aparecía Robert Pattinson rodeando con su brazo a la actriz, mientras ella mostraba disimuladamente un anillo de compromiso. La imagen generó revuelo entre los fans, que por un momento confundieron la promoción del filme con un anuncio personal.

Sin duda, The Drama promete ser una de las comedias románticas más comentadas del año, combinando un elenco de primer nivel con la intriga y el estilo característico de A24.

Mira el tráiler aquí:

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