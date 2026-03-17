Zendaya sobre las supuestas fotos de su boda con Tom Holland: “Cariño, es IA”

En los últimos días, las redes sociales se llenaron de imágenes que parecían confirmar el evento más esperado de Hollywood: la boda entre Zendaya y Tom Holland. Sin embargo, la propia protagonista de Euphoria decidió poner fin a las especulaciones.

Durante su reciente aparición en el programa Jimmy Kimmel Live!, la actriz aclaró que dichas fotografías no son reales, sino producto de la inteligencia artificial (IA).

“Muchas personas han sido engañadas por ellas”, confesó Zendaya entre risas tras la pregunta del conductor sobre el revuelo en internet. “Estaba en la ‘vida real’ y la gente me decía: ‘¡Dios mío, tus fotos de boda son preciosas!’. Y yo les respondía: ‘Cariño, son IA. ¡No son reales!’”.

El rumor cobró fuerza no solo por la calidad de las imágenes generadas, sino también por comentarios recientes de su estilista, Law Roach, quien afirmó en una alfombra roja de los galardones del Sindicato de Actores (SAG-AFTRA) que la boda ya había ocurrido. A esto se sumaron las apariciones de la actriz luciendo un anillo de compromiso y una alianza dorada en eventos.

Para darle un toque de humor a la situación, Zendaya presentó en el show un video de su supuesta “boda”, que en realidad era una escena de su próxima película, The Drama. En el clip, el rostro de Tom Holland había sido superpuesto sobre el de su coprotagonista, Robert Pattinson.

“Era un día hermoso… Eso fue real”, bromeó la actriz, manteniendo su característica discreción sobre su relación sentimental.

Más allá de los rumores, la actriz confirmó que el vínculo con Holland sigue siendo sólido tanto en lo personal como en lo profesional, adelantando que ya ha visto parte de Spider-Man: Brand New Day, la próxima entrega de la saga que ambos protagonizan. “Es un privilegio poder hacer estas películas”, concluyó.

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