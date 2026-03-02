Zendaya y Tom Holland se habrían casado en secreto

Lo que comenzó como un secreto a voces en los pasillos de Hollywood parece haber sido confirmado por una fuente cercana. Los actores Zendaya y Tom Holland habrían contraído matrimonio en una ceremonia privada, alejados de los focos mediáticos.

La noticia se conoció durante la alfombra roja de los galardones del Sindicato de Actores (SAG-AFTRA). Law Roach, el reconocido estilista y amigo íntimo de Zendaya, fue quien soltó la “bomba” ante las cámaras de Access Hollywood.

“La boda ya sucedió, se la perdieron”, afirmó Roach con total seguridad. Ante la incredulidad del periodista, quien le preguntó si hablaba en serio, el estilista reafirmó: “Es completamente cierto”.

Aunque la pareja ha mantenido un perfil bajo, las señales de este enlace no son nuevas. Los rumores de compromiso se intensificaron durante los Globos de Oro de 2025, cuando la protagonista de Euphoria fue fotografiada luciendo un imponente anillo de diamantes en su dedo anular.

Meses después, en septiembre del mismo año, el propio Tom Holland se refirió a ella públicamente como su “prometida”, consolidando las expectativas de sus seguidores.

Historia del amor del set a la vida real

Zendaya y Tom Holland se conocieron en 2016 durante durante las audiciones para Spider-Man: Homecoming. Tras trabajar junto en el filme de Marvel, los actores comenzaron a mostrar cierta complicidad entre ellos.

En ese momento, Zendaya y Tom Holland empezaron a ser vinculados de forma romántica; sin embargo, no fue hasta 2021 que los actores fueron captados dándose un beso, lo que confirmó su relación.

La confirmación de su relación coincidió con el estreno de Spiderman: No Way Home. Desde entonces, la pareja ha mantenido su relación lo más privada posible. De hecho, no suelen asistir juntos a las alfombras rojas de sus películas o eventos.

En una entrevista con la revista Men’s Health, Holland explicó la razón por la que no suelen posar juntos en las alfombras rojas. “No es mi momento, es su momento, y si vamos juntos, se trata de nosotros”, dijo.

Seguir leyendo:

· Zendaya y su novio Tom Holland estarán juntos en la próxima película de Christopher Nolan

· La razón por la que Tom Holland busca constantemente a Zendaya en Google

· Tom Holland enfurece y “salva” a Zendaya de una ola de paparazzis | VIDEO