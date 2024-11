La razón por la que Tom Holland busca constantemente a Zendaya en Google

Tom Holland reveló un particular hábito que tiene: suele buscar con frecuencia a Zendaya en Google. ¿La razón? Para asegurarse de que la actriz este bien.

En una reciente conversación en el podcast On The Menu de Samah Dada, el actor reveló que suela buscar el nombre de Zendaya en Google asegurarse de que esté bien, pues no tiene redes sociales.

“Lo último que busqué en Google fue a Zendaya”, dijo Holland. “A veces es más una cuestión de ansiedad, pero verifico para ver si todo está bien y asegurarme de que todo está tranquilo”, agregó.

El actor británico que al no estar en redes sociales verificar las noticias en Google lo ayudar a saber que su novia está bien. “Entonces le doy una pequeña búsqueda en Google y miro las noticias, y me digo: ‘Ella está bien’”.

Holland admitió que se trata de un tema de ansiedad al no poder seguirle la pista en redes sociales.

La confesión de Tom Holland ocurre luego de que recientemente captara la atención de los medios al defender a Zendaya de un grupo de paparazzis.

¿Cómo Tom Holland salvó de los paparazzis a Zendaya?

Recientemente, Tom Holland protagonizó un incidente en la ciudad de Nueva York al estallar contra un grupo de paparazzis que asediaban a Zendaya.

Durante el lanzamiento de Bero, su marca de cerveza sin alcohol, el actor intervino abruptamente cuando una multitud de fanáticos y fotógrafos rodeó a Zendaya para pedirle autógrafos.

Aunque la pareja llegó tomada de la mano, la multitud logró separarlos, pues el numeroso grupo de personas se abalanzó sobre Zendaya. De inmediato, Holland logró abrirse paso entre los fans y paparazzis para salvar a su novia.

Cuando por fin logró alcanzar a Zendaya, el actor tomó su mano y se dirigieron al interior del edificio mientras le pedía espacio a los fotógrafos que estaban a su alrededor.

