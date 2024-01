Tom Holland habla sobre los rumores de ruptura con Zendaya

En medio de la especulación que circulaba acerca de la supuesta ruptura entre Zendaya y Tom Holland, tras la acción de la actriz de dejar de seguir al actor en Instagram, Tom decidió abordar directamente los rumores para desmentirlos. Un video obtenido por TMZ capturó el momento en que un fotógrafo lo interrogaba en Los Ángeles sobre el estado de su relación.

Ante la pregunta directa de si habían terminado, Tom respondió de manera tajante: “No, en absoluto”. A pesar de la firmeza de su respuesta, el actor optó por no brindar más detalles al respecto, dejando la situación sin mayores explicaciones.

Con esta declaración, Tom Holland puso fin a las especulaciones que sugerían que su romance con Zendaya estaba atravesando una crisis, e incluso se insinuaba que ya había llegado a su fin, especialmente teniendo en cuenta que la pareja no ha sido vista en público juntos desde octubre pasado.

Fuentes cercanas a la pareja aseguran que, a pesar de no haber sido captados juntos en eventos públicos, Tom Holland y Zendaya pasaron juntos la celebración de Año Nuevo. Este hecho refuerza la idea de que la ausencia de apariciones públicas no necesariamente implica una ruptura.

Cabe recordar que esta pareja, conocida por interpretar a Peter Parker y MJ en las películas de Spider-Man, comenzó a ser objeto de rumores de romance en 2017 y finalmente confirmaron oficialmente su relación en 2021. Aunque inicialmente mantuvieron su romance en privado, con el tiempo, Tom y Zendaya se han mostrado más abiertos al hablar sobre su relación.

En una entrevista con The Hollywood Reporter en junio pasado, Tom Holland expresó: “Nuestra relación es algo sobre lo que somos increíblemente protectores y queremos mantenerla lo más sagrada posible. No creemos que se lo debamos a nadie, es cosa nuestra y no tiene nada que ver con nuestras carreras”.

Zendaya Aclara Rumores de Compromiso en Redes Sociales

Zendaya, reconocida estrella de “Euphoria”, recurrió a su cuenta de Instagram a finales del año pasado para abordar los rumores de compromiso que surgieron a raíz de una foto que compartió, en la que lucía un anillo en su dedo. La actriz de 27 años optó por compartir un mensaje en video con sus seguidores, despejando cualquier especulación que se hubiera difundido en línea.

En el video, Zendaya, entre risas, aclaró: “No puedo publicar nada, chicos. Lo publiqué por mi sombrero, no por el anillo en mi dedo derecho. En serio, ¿creen que así es como dejaría caer la noticia?”. En respuesta al revuelo generado por la imagen, la actriz decidió volver a publicar la foto completa, esta vez con el cuerpo entero, para poner fin de manera definitiva a los rumores de compromiso. En el pie de foto, expresó de manera directa: “Permítanme volver a colocar todo el cuerpo para que puedan relajarse”.

La imagen mostraba a Zendaya luciendo una gorra de los Golden State Warriors y un llamativo anillo de perlas, que, tras una inspección más detallada, reveló no ser un anillo de compromiso.

Aunque la pareja no está comprometida, Zendaya y Tom Holland continúan fortaleciendo su relación. A principios de este mes, el actor celebró el cumpleaños de su novia compartiendo dos fotografías en sus redes sociales. En una de ellas, Zendaya vestía equipo de buceo con el pulgar hacia arriba, acompañada del mensaje “Mi cumpleañera” y un emoji de corazón en sus ojos. En la segunda foto, se la mostraba paseando a dos cachorros por el bosque, con tres emojis de corazones sobre la imagen.

Sigue leyendo:

Zendaya desmiente rumores de compromiso con Tom Holland

Zendaya festejó el cumpleaños de Tom Holland con románticas fotos en la playa

Warner Bros revela posters de personajes para Dune: Parte 2

Se anuncia la fecha definitiva para el estreno de la película “Dune: Part 2” en Estados Unidos