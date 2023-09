Zendaya desmiente rumores de compromiso con Tom Holland

Zendaya utilizó recientemente su cuenta de Instagram para abordar los crecientes rumores de compromiso que surgieron después de que compartiera una foto que mostraba un anillo en su dedo. La actriz de 27 años, conocida por su papel en “Euphoria”, se dirigió a sus seguidores en un video sincero para aclarar las especulaciones que habían estado circulando en línea.

En el video, Zendaya, entre risas, declaró: “No puedo publicar nada, chicos. Lo compartí por mi sombrero, no por el anillo en mi dedo derecho. ¿Realmente creen que anunciaría así una noticia importante?”.

Como respuesta al frenesí que rodeó la imagen, Zendaya optó por volver a publicar la foto de cuerpo completo que originó todo el revuelo, poniendo fin de una vez por todas a los rumores de compromiso. En su pie de foto, escribió de manera directa: “Permítanme mostrar la imagen completa para que puedan estar tranquilos”.

En la imagen, Zendaya lucía una gorra de los Golden State Warriors y un llamativo anillo, lo que involuntariamente dio lugar a especulaciones de que su novio, Tom Holland, le había propuesto matrimonio. Sin embargo, una inspección más detenida reveló que el anillo en cuestión era una pieza de perlas y no un anillo de compromiso.

A pesar de que no están comprometidos, la relación entre Zendaya y Holland sigue siendo sólida. A principios de este mes, el actor celebró el cumpleaños de su novia compartiendo dos fotografías de ella en sus redes sociales. En una de ellas, Zendaya viste equipo de buceo y da un pulgar hacia arriba. Holland escribió junto a la imagen: “Mi cumpleañera”, acompañando el mensaje con un emoji de corazón en los ojos.

Holland también compartió una foto de Zendaya desde atrás, paseando a dos cachorros por el bosque, y añadió tres emojis de una cara con los ojos en forma de corazón sobre esa imagen. La pareja fue vinculada por primera vez en julio de 2021, aunque no confirmaron oficialmente su romance hasta meses después. Desde entonces, han mantenido un perfil relativamente bajo sobre su relación, buscando preservar su privacidad.

Holland expresó sus sentimientos al respecto en una entrevista con The Hollywood Reporter en junio, diciendo: “Nuestra relación es algo que protegemos con vehemencia y deseamos mantenerla lo más sagrada posible. No sentimos que debamos rendir cuentas a nadie. Es asunto nuestro y no está relacionado con nuestras carreras”.

Zendaya compartió una perspectiva similar en la edición de septiembre de la revista ELLE, señalando: “Reconozco que partes de mi vida serán públicas. No puedo evitar ser quien soy, vivir mi vida y amar a la persona que amo. Pero también tengo control sobre lo que elijo compartir. Se trata de proteger la paz y permitir que las cosas sean auténticas, pero también de no tener miedo de ser uno mismo. No puedes esconderte. Eso tampoco es divertido. Ahora lo estoy navegando más que nunca”.

Tom Holland y Zendaya asisten al cumpleaños de Beyoncé

Recientemente, Beyoncé celebró su 42º cumpleaños con un concierto especial de su gira “Reinassance World Tour” el 4 de septiembre en el Sofi Stadium de Los Ángeles. El evento contó con la presencia de algunas de las celebridades más destacadas de Hollywood, incluyendo a Tom Holland y Zendaya.

La pareja disfrutó al máximo del espectacular show de Queen B y se unió a las tradiciones propuestas por la cantante. Ambos vistieron de plateado, siguiendo la sugerencia de Beyoncé para los asistentes, y participaron en el “mute challenge”.

Zendaya deslumbró con un conjunto plateado compuesto por falda y blazer, complementado con un crop top. Su cabello suelto con las puntas hacia afuera y sus grandes arracadas añadieron un toque de elegancia, mientras que Tom Holland optó por pantalones negros, una chamarra de piel y una camiseta de la mercancía oficial de Beyoncé.

