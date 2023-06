Zendaya festejó el cumpleaños de Tom Holland con románticas fotos en la playa

Zendaya y Tom Holland han demostrado que les gusta mantener su vida personal muy privada, aunque eso no significa que no tengan demostraciones de amor en público.

Por ejemplo que Zendaya ha publicado varias fotos de Tom, este 1 de junio por el cumpleaños del actor, en sus historias de Instagram. Una de ella es de Tom bajo el agua mientras posa haciendo un corazón con las manos.

Cortesía: Instagram @Zendaya

Cortesía: Instagram @Zendaya

Mientras, Tom utilizó su cuenta de Instagram para publicar una fotografía con casco y arnés, preparándose para las actividades bajo el agua, y agregó un mensaje de agradecimiento para todas aquellas personas que lo felicitaron por su cumpleaños 27: “Muchas gracias a todos por vuestras maravillosas felicitaciones. Un regalo de mí para vosotros. Esta es, probablemente, una de mis fotos más sexies”.

Zendaya no se quedó atrás y comentó la publicación un emoji de la carita de corazones para mostrarle su cariño.

La relación de la pareja se dio a conocer luego que fueran publicadas una foto de ambos besándose en un automóvil. En el 2021, Tom habló con ‘GQ’ sobre esta publicación: “Siempre he sido muy firme en mantener mi vida privada en privado porque de todos modos comparto gran parte de mi vida con el mundo. Nos sentimos despojados de nuestra privacidad. No creo que se trate de no estar preparado. Es solo que no queríamos”.

Tom Holland le regala una argolla familiar a Zendaya

Tom Holland y Zendaya mantienen una relación lo más privada posible, la química que los une es innegable, pues antes de emprender su historia de amor, los protagonistas de ‘Spider-Man’ tuvieron una sólida amistad.

Sin embargo, tiempo después se convirtió en un romance y ahora ha sido sellado con un anillo que demuestra el compromiso que existe entre los dos.

Cabe señalar que en julio 2016 que, por primera vez, los nombres de Holland y Zendaya fueron relacionados, pues en ese año se confirmó que se convertirían en los protagonistas de ‘Spider-Man: Homecoming’, por lo que se convirtió costumbre verlos siempre juntos.

Pero un año más tarde, cuando la cinta llegó a la pantalla grande se comenzaron a circular los primeros rumores de que estaban en una relación.

Aunque para el ojo público, entre Tom y Zendaya había más que una amistad, ellos aseguraban que solo eran grandes amigos.

Fue hasta que, en el 2019 los fans se conmocionaron con el primer beso que Holland y Zendaya se dieron en la segunda entrega de ‘Spider-Man: Far From Home”.

Luego de eso, los fanáticos de la pareja tuvieron que esperar dos años para que ambos confirmaron que mantenían una relación, pues tuvieron que aceptarla públicamente debido a que un paparazzi los captó besándose dentro de un auto en julio del 2021.

Aunque lo que más sorprendió a todos fue un día, el dedo meñique de Tom Holland dejó de lucir adornado con la argolla de oro que, desde que comenzó su carrera utilizaba, pues le había sido heredada por sus abuelos, como una reliquia familiar de gran significado sentimental.

Sin embargo, el anillo no desapareció, sino que ahora es utilizado por una nueva dueña, ya que Holland se lo entregó a Zendaya, como lo que se ha sugerido es una muestra de que su compromiso y su amor es real.

