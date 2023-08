El estreno de la película “Dune: Part 2” en Estados Unidos se retrasa, debido a la huelga de actores

“Dune: Part 2”, la esperada secuela de la película de 2021 dirigida por Denis Villeneuve, ha tenido una modificación en su fecha de estreno debido a la huelga de actores de Hollywood, que aún continúa. Originalmente llegaría a los cines de Estados Unidos el próximo 3 de noviembre, pero ahora se exhibirá hasta el 15 de marzo de 2024.

Basada en la novela de Frank Herbert, “Dune: Part 2” presenta en los papeles protagónicos a Timothée Chalamet y Zendaya, pero en la secuela se unen al elenco principal Christopher Walken, Florence Pugh y Austin Butler. La modificación en la fecha de estreno fue dada a conocer por la compañía productora Warner Bros.; otros filmes que retrasarán su lanzamiento son “Godzilla x Kong: The new empire” y “The lord of the rings: The war of the Rohirrim”.

La fecha original de estreno de “Dune: Part 2” estaba cuidadosamente planeada para que la película compitiera por el Oscar en 2024; los cambios han beneficiado a otro filme de Warner, “Oppenheimer”, que podría arrasar en las nominaciones al premio de la Academia, que serán anunciadas en cinco meses.

