Warner Bros revela posters de personajes para Dune: Parte 2

Warner Bros. ha dado a conocer los impactantes posters de los personajes principales de la tan esperada secuela dirigida por Denis Villeneuve, Dune: Parte 2.

La demora en el estreno de la película se atribuye a las complicaciones generadas por las huelgas en Hollywood, que afectaron tanto a los sindicatos de guionistas como a los actores. La fecha original de lanzamiento estaba programada para el 2 de noviembre de 2023, pero las circunstancias llevaron a Warner Bros. a tomar la decisión de postergarla hasta el 28 de febrero de 2024, asegurando que la espera valdrá la pena para los fanáticos.

Con el objetivo de mantener viva la expectación para este evento cinematográfico en febrero, Warner Bros. ha revelado los primeros y sorprendentes pósters de los personajes de Dune: Parte 2. Los afiches presentan a los protagonistas clave, entre ellos Timothée Chalamet como Paul Atreides, Zendaya como Chani, Javier Bardem como Stilgar, Josh Brolin como Gurney Halleck, Dave Bautista como Beast Rabban, Stellan Skarsgård como Baron Harkkonen y Rebecca Ferguson como Lady Jessica. Además, incluyen a las nuevas incorporaciones: Lea Seydoux como Lady Margot, Florence Pugh como Princesa Irulan, Christopher Walken como Emperador Shaddam IV y Austin Butler como Feyd-Rautha Harkkonen.

Los pósters reflejan la importancia del color dorado y anaranjado de la arena del desierto en el universo de Dune. En una búsqueda meticulosa, el director Denis Villeneuve y el equipo de producción dedicaron semanas para encontrar las “dunas perfectas” que aparecerían en la película. Villeneuve compartió su experiencia entre las dunas durante una entrevista con Empire, revelando el toque de humor sobre cómo la arena del desierto dejó una marca persistente en su día a día.

La espera para la secuela de Dune se vuelve aún más intensa con la revelación de estos sugerentes pósters, anticipando un regreso épico al fascinante mundo creado por Frank Herbert.

Dune parte 2 es catalogada como PG-13 por secuencias de “fuerte violencia”

Con Timothée Chalamet y Zendaya a la cabeza del elenco, la anticipada Dune: Parte 2 llegará a las salas de cine en marzo de 2024.

A pesar de la resolución de los problemas con los guionistas, la industria cinematográfica en Hollywood sigue lidiando con la persistente huelga de actores, factor que ha incidido en el retraso de estrenos muy aguardados, incluido el de Dune: Parte 2.

Aunque inicialmente se esperaba la película en menos de un mes, ahora los aficionados tendrán que armarse de paciencia y aguardar un poco más, ya que su llegada a las salas está programada para mediados de marzo.

Mientras tanto, surgen nuevos detalles sobre la secuela altamente esperada, dirigida nuevamente por Denis Villeneuve y con Timothée Chalamet (Wonka, Hasta los huesos: Bones and All, No mires arriba) y Zendaya (Spider-Man: No Way Home, Malcolm & Marie, Euphoria) liderando el reparto.

Film Ratings ha aportado la última información al confirmar la calificación de edad de Dune: Parte 2 como PG-13, justificada por “secuencias de fuerte violencia, algo de material sugerente y breve lenguaje fuerte”.

La trama de la película, que sigue los eventos de la entrega anterior, se centra en Paul Atreides, interpretado por Chalamet, quien se une a los Fremen y emprende un viaje espiritual y marcial para convertirse en Muad’dib. Al mismo tiempo, debe enfrentarse a visiones que le auguran un futuro marcado por una inminente Guerra Santa en su nombre.

Además de Chalamet y Zendaya, el reparto de Dune: Parte 2 incluye a Rebecca Ferguson (Misión imposible: Sentencia mortal – Parte 1, Reminiscencia), Austin Butler (Elvis, Los amos del aire), Javier Bardem (La sirenita, El buen patrón), Josh Brolin (Outer Range), Florence Pugh (Oppenheimer), Stellan Skarsgård (Andor), Christopher Walken (Separación) y Dave Bautista (Llaman a la puerta).

