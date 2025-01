Zendaya y Tom Holland se habrían comprometido

Tras su paso por la alfombra roja de los Golden Globes el domingo, Zendaya despertó rumores de compromiso por un gran anilló que lució en su mano izquierda.

La actriz estaba nominada en la categoría de Mejor Actriz en una película – musical o comedia por su papel en Challengers.

Zendaya, de 28 años, lució un vestido de seda en un vibrante color naranja diseñado por la firma Louis Vuitton; sin embargo, lo que más llamó la atención no fue su look, sino el anillo de diamantes que tenía en su mano izquierda, que desató rumores de compromiso.

Tras la ola de rumores, una fuente cercana a Zendaya y Tom Holland confirmó a TMZ que la pareja se comprometió en Navidad.

Otra fuente cercana a la pareja contó a la revista People que el entorno cercano a Zendaya sabía que Tom Holland tenía pensado pedirle matrimonio.

“Todos los que los rodean sabían que se iba a comprometer desde hacía tiempo”, dijo. “Él siempre estuvo loco por ella. Siempre supo que ella era la indicada. Tienen algo muy especial”, agregó.

Sobre los planes de la boda, la fuente aseguró que la pareja quiere tomarse su tiempo y organizar todo con calma.

“Simplemente disfrutarán de las cosas por ahora y no se apresurarán a casarse. Ambos están ocupados con proyectos laborales”, agregó la fuente.

Hasta el momento, Zendaya ni Tom Holland han confirmado si se comprometieron.

¿Cómo se conocieron Zendaya y Tom Holland?

Zendaya y Tom Holland se conocieron en 2016 durante durante las audiciones para Spider-Man: Homecoming. Tras trabajar junto en el filme de Marvel, los actores comenzaron a mostrar cierta complicidad entre ellos.

En ese momento, Zendaya y Tom Holland empezaron a ser vinculados de forma romántica; sin embargo, no fue hasta 2021 que los actores fueron captados dándose un beso, lo que confirmó su relación.

La confirmación de su relación coincidió con el estreno de Spiderman: No Way Home. Desde entonces, la pareja ha mantenido su relación lo más privada posible. De hecho, no suelen asistir juntos a las alfombras rojas de sus películas o eventos.

En una entrevista con la revista Men’s Health, Holland explicó la razón por la que no suelen posar juntos en las alfombras rojas. “No es mi momento, es su momento, y si vamos juntos, se trata de nosotros”, dijo.

