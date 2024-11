Zendaya y su novio Tom Holland estarán juntos en la próxima película de Christopher Nolan

Zendaya y su novio Tom Holland volverán a compartir en la gran pantalla. De acuerdo a Entertainment Weekly, los dos han sido confirmados para participar en la próxima cinta de Christopher Nolan, aclamado director y ganador del Oscar como ‘Mejor Director’, por ‘Oppenheimer’.

Sin embargo, otros grandes actores serán parte del largometraje como Anne Hathaway y Matt Damon. Hathaway compartió -por primera vez- con el director en ‘The Dark Knight Rises’.

Una de las parejas más queridas de Hollywood compartirán la pantalla por cuarta vez: después de Homecoming y sus secuelas Spider-Man: Far From Home y Spider-Man: No Way Home.

¿Qué se sabe del nuevo proyecto de Nolan?

Por los actores, se presume que Nolan está listo para lanzar una película de altura. Pero, no se conocen más detalles. A excepción de que se estrenará en el mes de julio del 2026.

Los novios más famosos de Hollywood podrían compartir trabajo antes del proyecto de Nolan. Se presume que es probable que Zendaya repita su papel de MJ en esa película, ya que su personaje es parte integral del conflicto personal que ‘No Way Home’ estableció para Peter Parker en sus momentos finales.

En esta próxima cinta, MJ ya no tiene ningún recuerdo de Peter, ni de nadie más en su vida debido a un hechizo que sacude el universo, lo que parece un problema bastante importante para el héroe titular, de acuerdo a ciertos adelantos.

En los últimos años, Zendaya no ha parado de trabajar y en los meses recientes se ha enfocado en ‘The Drama’, una película de tintes románticos que comparte con Robert Pattinson.

También estará en la tercera temporada de ‘Euphoria’ con el papel de Rue. La actriz dio pistas sobre la próxima entrega de la serie de MAX en una entrevista con EW en octubre. “No sé exactamente cómo será la temporada, pero sí sé que habrá un salto en el tiempo”.

"Será fascinante ver y entender a estos personajes fuera del contexto de la escuela secundaria y cómo todo lo que vimos cuando eran niños y estaban en la escuela secundaria afecta la adultez que tienen y en quiénes se convierten en un mundo mucho más grande. También me interesará ver qué sucede". Zendaya – Actriz

