Zendaya reveló sus trucos para convertirse en una tenista profesional en Challengers

Zendaya se transformó en una tenista profesional para Challengers, su nueva película. En el filme dirigido por Luca Guadagnino la actriz demostró las habilidades que desarrolló con la raqueta. No fue un trabajo sencillo.

En una entrevista con Variety, Zendaya contó cómo fue su preparación interpretar a una tenista profesional en la película que llegó a los cines este jueves 26 de abril.

En la película Zendaya interpreta a Tashi Donaldson, una prometedora tenista convertida en entrenadora luego de una lesión y que se ve envuelta en un triangulo amoroso.

La actriz confesó que nunca había jugado al tenis antes de la película. No sabía nada del deporte, por lo que cuando aceptó el reto se dedicó a ver todos los videos de partidos de tenis posible.

“He visto prácticamente todos los vídeos, todos los partidos online, cada recopilación, cada entrevista. Se convirtió en lo mío. Cada vez que no estaba en el trabajo, estaba viendo algo”, contó.

Reconoció que sintió temor por no cumplir las expectativas porque se dio cuenta de que era una disciplina muy exigente. “Obviamente me sentí muy intimidada por el hecho de que me estaba metiendo en algo que realmente no entendía”, dijo.

Zendaya no dejó que su falta de experiencia la limitara. Todo lo contrario, usó las herramientas que tenía para hacer que su actuación fuera lo mejor posible.

“Pero algo que está de mi lado es que tengo formación en danza, entonces traté de abordarla desde la sensibilidad de la imitación. Puede que en realidad no sea el jugador de tenis más perfecto y que la pelota no vaya a donde necesito, pero de todos modos no tengo que preocuparme por la pelota. Podemos meter la pelota más tarde. Se trataba de adaptar el movimiento y tratar de igualarlo tanto como fuera posible”, explicó.

La actriz también contó que tuvo una doble increíble, que la ayudó a mejorar sus movimientos. “Tuvimos dobles increíbles que son tenistas realmente talentosos. Encontramos a alguien que coincidía con mi constitución y la seguí. Observé su juego de pies. Grababa videos, sin cesar, de nosotros uno al lado del otro, e intentaba sincronizar mis pies y mis manos, para acercarme lo más posible a cómo se ve ella. Ese se convirtió en mi enfoque. Y también aprender los gestos: las pequeñas cosas que pasan antes de sacar, o cómo agarran la pelota. Lo ponen en su raqueta en lugar de agarrarlo con la mano”, detalló.

Además de Zendaya, el elenco de Challengers lo completan Mike Faist, quien interpreta a Art, esposo de Tashi y famoso campeón del Grand Slam a quien ella entrena; y Josh O’Connor, tenista y ex novio de la protagonista.

El filme sigue a Tashi, quien convirtió a su esposo Art en un campeón de Grand Slam, pero que tras una racha de derrotas intenta revivir su carrera y lo inscribe en un evento “Challenger”, donde debe enfrentarse a Patrick, antiguo ex novio de Tashi y su antiguo mejor amigo.

