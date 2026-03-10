Zendaya reaparece con anillo dorado tras rumores de boda con Tom Holland

En el marco de la Semana de la Moda de París, todos los ojos estaban puestos sobre Zendaya, y no solo por su impecable estilo. La protagonista de Euphoria aprovechó el desfile de Louis Vuitton para enviar un mensaje que parece confirmar lo que el mundo sospechaba: su boda con Tom Holland.

Tras meses de especulaciones, la actriz llegó al evento acompañada de su estilista, Law Roach, luciendo un vestido camisero blanco de inspiración nupcial que resaltaba su figura. Sin embargo, el detalle que capturó la atención de los fotógrafos no fue su atuendo, sino la joya que adornaba su mano izquierda.

Zendaya sustituyó su icónico anillo de compromiso por una sencilla y elegante argolla dorada, símbolo tradicional del matrimonio.

Este gesto cobra especial relevancia tras las recientes declaraciones de Law Roach, quien hace pocos días dejó entrever en una entrevista que la pareja ya se habría dado el “sí, quiero” en una ceremonia íntima. “Se lo perdieron”, comentó el estilista, alimentando las teorías de una boda secreta lejos del radar de los medios.

Además de la argolla, que combinó con piezas de la colección Clash de Cartier en oro blanco, la actriz estrenó un nuevo corte de cabello estilo layered bob.

Aunque ni ella ni Tom Holland han emitido un comunicado oficial, la presencia de la argolla dorada en un escenario tan mediático se interpreta como una posible confirmación. Por ahora, los seguidores de la pareja esperan que el anuncio formal llegue.

Historia del amor del set a la vida real

Zendaya y Tom Holland se conocieron en 2016 durante durante las audiciones para Spider-Man: Homecoming. Tras trabajar junto en el filme de Marvel, los actores comenzaron a mostrar cierta complicidad entre ellos.

En ese momento, Zendaya y Tom Holland empezaron a ser vinculados de forma romántica; sin embargo, no fue hasta 2021 que los actores fueron captados dándose un beso, lo que confirmó su relación.

La confirmación de su relación coincidió con el estreno de Spiderman: No Way Home. Desde entonces, la pareja ha mantenido su relación lo más privada posible. De hecho, no suelen asistir juntos a las alfombras rojas de sus películas o eventos.

En una entrevista con la revista Men’s Health, Holland explicó la razón por la que no suelen posar juntos en las alfombras rojas. “No es mi momento, es su momento, y si vamos juntos, se trata de nosotros”, dijo.

