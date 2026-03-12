¿Zendaya confirmó su boda secreta con Tom Holland?

Los rumores de que Zendaya y Tom Holland ya son marido y mujer alcanzaron un nuevo nivel. La actriz de 29 años fue vista en dos importantes eventos luciendo un delicado anillo de oro en su mano izquierda, lo que desató la especulación de que la pareja podría haberse casado en secreto.

Según People, la última pista llegó este jueves 12 de marzo durante la gala de los ‘Black Women in Hollywood‘ de la revista Essence. La actriz Marsai Martin, presentadora del evento y autodenominada “prima” de Zendaya, bromeó sobre la reservada vida de la estrella de ‘Euphoria’ y le pidió una “señal” sobre su estado civil.

Zendaya respondió con una sonrisa tímida, mostrando a la cámara lo que parecía ser una alianza de bodas. El gesto provocó el aplauso inmediato del público, y según una fuente citada por la misma revista, la actriz recibió numerosos buenos deseos de otros asistentes.

Para la ocasión, Zendaya lució un minivestido blanco de Eugene Alexander, una pieza icónica que Sarah Jessica Parker inmortalizó en la película ‘Sex and The City’ de 2008 y cuya versión larga perteneció originalmente a Whitney Houston a finales de los 80.

Zendaya lució un increíble atuendo durante el evento de la revista Essence ‘Black Women in Hollywood’. Crédito: AP Photo/Chris Pizzello.

Este no ha sido el único evento en el que ha mostrado su nuevo anillo. Apenas dos días antes, el 10 de marzo, Zendaya ya había posado con la misma joya en la mano izquierda durante el desfile de Louis Vuitton en la Semana de la Moda de París.

En las imágenes, la actriz aparecía con las manos juntas, dejando ver la fina banda dorada. Llamó la atención que, en esta ocasión, su anillo de compromiso no estaba presente, mientras que el resto de sus anillos de plata sí coincidían.

Las declaraciones de su estilista

Estas señales visuales cobran mayor fuerza tras las recientes y contundentes declaraciones de Law Roach, estilista y colaborador cercano de Zendaya desde hace años. En la alfombra roja de los premios Actor Awards 2026, el 1 de marzo, Roach fue cuestionado por Access Hollywood sobre los rumores de boda.

Su respuesta fue tan directa como enigmática: “La boda ya sucedió. Te la perdiste”. Cuando el periodista, sorprendido, preguntó: “¿Es cierto?”, Roach reiteró entre risas: “¡Es muy cierto!”

Días después de las palabras de Roach, Zendaya fue vista por primera vez con el mencionado anillo de oro en un vídeo promocional de su próxima película, ‘The Drama’, que comparte con Robert Pattinson.

Holland y Zendaya se conocieron en el set de ‘Spider-Man’, confirmaron su relación en 2021 y, desde entonces, han sido cautelosos con su privacidad.

