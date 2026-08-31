Cámaras de seguridad para casa: dónde colocarlas y cuáles son las mejores en 2026

Las cámaras de seguridad se han convertido en una herramienta habitual para vigilar una vivienda desde el celular, recibir alertas cuando alguien se acerca o revisar qué ocurrió mientras los residentes estaban fuera de casa.

El interés también se refleja en las búsquedas. En Estados Unidos, la consulta “cámaras de seguridad al aire libre” aumentó 40% durante la última semana, según datos de Google Trends. También aparecen entre las búsquedas relacionadas términos como “cámaras de seguridad para casa”, “para exteriores” y “conectadas al celular”.

Pero instalar varias cámaras no garantiza una buena vigilancia. Una ubicación demasiado alta, un árbol que bloquea parte de la imagen o un ángulo incorrecto pueden generar puntos ciegos precisamente donde más se necesita observar.

Puertas y ventanas deben estar entre las prioridades

La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos (CISA) recomienda considerar cámaras que tengan visión sobre puertas y ventanas y ubicarlas estratégicamente para eliminar zonas en las que una persona pueda evitar ser detectada. La agencia también aconseja iluminar puertas exteriores, estacionamientos y caminos alrededor de la vivienda.

Por eso, además de la puerta principal, conviene analizar la puerta trasera, entradas laterales, ventanas accesibles desde el exterior y cualquier otro punto por el que pueda ingresar una persona.

El garaje y el driveway también pueden ser relevantes, especialmente si permiten llegar directamente a una entrada de la vivienda.

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El error de vigilar únicamente la puerta principal

Uno de los problemas de colocar una única cámara frente a la entrada es que puede quedar sin registrar el recorrido utilizado para llegar hasta ella.

Una cámara exterior debería permitir ver no solamente la puerta, sino también parte de la zona por la que se aproxima una persona.

Los laterales de la casa, pasillos estrechos, puertas de patios y zonas detrás del garaje pueden convertirse en puntos ciegos si las cámaras están concentradas únicamente sobre la fachada.

CISA también recomienda mantener recortados arbustos y otra vegetación para evitar que bloqueen la visibilidad o proporcionen lugares donde una persona pueda ocultarse.

A qué altura conviene colocar una cámara de seguridad

No existe una altura universal válida para todos los modelos, ya que depende del campo de visión y del sistema de detección de cada dispositivo.

Como referencia, Ring recomienda colocar sus cámaras exteriores aproximadamente entre 8 y 10 pies del suelo —unos 2.5 a 3 metros— con una ligera inclinación hacia abajo. La compañía advierte que instalarlas demasiado altas o bajas puede afectar tanto la detección de movimiento como la calidad de la imagen.

La clave es conseguir un equilibrio: suficientemente alta para dificultar que alguien pueda manipularla con facilidad, pero no tanto como para que solo registre la parte superior de la cabeza de una persona.

También es recomendable comprobar el resultado durante el día y por la noche antes de considerar terminada la instalación.

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Cuidado con luces, ventanas y obstáculos

Una cámara puede tener una buena resolución y aun así producir imágenes deficientes si apunta hacia una fuente intensa de luz.

Las ventanas también pueden generar reflejos. Ring advierte, por ejemplo, que colocar determinadas cámaras orientadas hacia un cristal puede afectar la detección de movimiento y producir reflejos de la iluminación infrarroja utilizada durante la noche.

Antes de fijarla definitivamente, conviene revisar si árboles, columnas, vehículos estacionados o partes del techo bloquean sectores relevantes de la imagen.

Las cámaras conectadas al celular también deben protegerse de hackers

La seguridad física es solo una parte del problema. Las cámaras inteligentes transmiten imágenes a través de Internet y, si están mal configuradas, pueden convertirse ellas mismas en un riesgo de privacidad.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) recomienda utilizar cámaras con cifrado, cambiar contraseñas predeterminadas, mantener actualizado su software y habilitar la autenticación de dos factores cuando esté disponible.

La agencia también recomienda proteger la red Wi-Fi doméstica mediante WPA2 o WPA3 y señala que puede ser conveniente conectar las cámaras a una red separada de otros dispositivos del hogar.

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Dónde no conviene apuntar una cámara

La vigilancia del hogar también tiene límites de privacidad. Una cámara exterior no debería colocarse sin considerar qué propiedades o espacios privados de otras personas quedan dentro de su campo de visión.

Además, las cámaras que registran sonido pueden plantear problemas legales adicionales. Las reglas sobre grabación de conversaciones varían entre los estados y algunas jurisdicciones exigen el consentimiento de todas las partes en determinadas circunstancias.

Por eso, si el dispositivo tiene micrófono, conviene revisar la legislación del estado donde está instalada la cámara y limitar su campo de visión a las áreas que realmente necesitan vigilancia.

Cámaras de seguridad para interiores y puertas de apartamentos

Quienes viven en un apartamento tienen necesidades diferentes a las de una casa. En estos casos, una cámara exterior tradicional puede no ser necesaria y suele ser más útil combinar una cámara interior con algún dispositivo orientado hacia la puerta de entrada.

Dentro del apartamento, las cámaras pueden colocarse en zonas de circulación, como la sala, el recibidor o un pasillo que conecte con la entrada principal. El objetivo debería ser cubrir los accesos y los espacios comunes sin instalar dispositivos en lugares donde exista una expectativa elevada de privacidad, como dormitorios o baños.

Para la puerta del apartamento, una de las opciones más prácticas son los videoporteros o cámaras tipo timbre, que permiten ver quién está afuera, recibir alertas de movimiento y, según el modelo, hablar con la persona desde el celular.

También existen cámaras que sustituyen o complementan la mirilla de la puerta. Este tipo de dispositivos puede ser especialmente útil en edificios donde no es posible instalar una cámara convencional en el pasillo o perforar paredes exteriores.

Al elegir una cámara para la entrada de un apartamento conviene comprobar:

Campo de visión : debe cubrir la zona frente a la puerta sin apuntar innecesariamente hacia el interior de otras viviendas.

: debe cubrir la zona frente a la puerta sin apuntar innecesariamente hacia el interior de otras viviendas. Detección de movimiento : ayuda a recibir alertas cuando alguien se acerca.

: ayuda a recibir alertas cuando alguien se acerca. Visión nocturna : importante si el pasillo tiene poca iluminación.

: importante si el pasillo tiene poca iluminación. Grabación local o en la nube : algunos dispositivos requieren suscripción para guardar videos.

: algunos dispositivos requieren suscripción para guardar videos. Audio bidireccional : permite hablar con visitantes o repartidores sin abrir la puerta.

: permite hablar con visitantes o repartidores sin abrir la puerta. Instalación sin perforaciones: puede ser una ventaja para inquilinos.

En edificios residenciales también es importante revisar las reglas del propietario, del condominio o de la administración antes de instalar una cámara hacia un pasillo compartido. Además, las leyes sobre grabación de video y especialmente de audio pueden variar según el estado.

Para un apartamento pequeño, una configuración sencilla puede ser suficiente: una cámara interior orientada hacia el acceso principal y una cámara o timbre inteligente en la puerta. Más cámaras no necesariamente significan mayor seguridad si terminan grabando áreas irrelevantes o generando alertas constantes.

¿Las cámaras de timbre se pueden vulnerar o desconectar desde afuera?

Sí, aunque depende del modelo. Una cámara-timbre puede quedar fuera de servicio desde el exterior si alguien la arranca, tapa, corta su alimentación o, en algunos sistemas inalámbricos, interfiere con la señal Wi-Fi. También existe riesgo de acceso indebido si la cuenta tiene una contraseña débil o no usa autenticación en dos pasos.

Para reducir el riesgo conviene elegir modelos con alertas de manipulación, grabación en la nube o almacenamiento local independiente, batería de respaldo y 2FA, y montarlos de forma que sea difícil retirarlos rápidamente.

Cuáles son las mejores cámaras de seguridad para exteriores en 2026

No existe una única cámara que sea la mejor para todas las viviendas. La elección depende de factores como la necesidad de usar batería o cable, la resolución, el almacenamiento de las grabaciones y si el usuario está dispuesto a pagar una suscripción mensual.

Entre los modelos mejor evaluados en análisis especializados recientes aparecen varias alternativas. WIRED eligió en mayo de 2026 a la Arlo Pro 6 como su mejor cámara de seguridad exterior en términos generales, destacando su resolución 2K, campo de visión de 160 grados, visión nocturna en color y conexión directa a Wi-Fi.

La publicación también destacó a la TP-Link Tapo Wire-Free MagCam como una opción de buena relación entre precio y prestaciones. Ofrece resolución 2K y permite almacenar los videos tanto en una tarjeta microSD como en la nube, una característica que puede reducir la dependencia de una suscripción.

Para quienes priorizan una resolución superior y almacenamiento local, la EufyCam S3 Pro figura entre las alternativas premium, con video 4K y posibilidad de conservar las grabaciones mediante el sistema HomeBase de la marca. Consumer Reports también incluye modelos de Eufy entre sus cámaras exteriores destacadas de 2026.

Otra alternativa es la Google Nest Cam Outdoor 2K de segunda generación, especialmente para hogares que ya utilizan dispositivos del ecosistema Google Home. WIRED la seleccionó como su cámara exterior con cable destacada de 2026.

Antes de comprar, sin embargo, conviene mirar más allá de la resolución. El costo de la suscripción, cuánto historial de video permite consultar, si ofrece almacenamiento local, la duración de la batería, su resistencia a la intemperie y la compatibilidad con Alexa, Google Home o Apple Home son factores que pueden terminar siendo más importantes en el uso cotidiano.

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