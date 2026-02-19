¿Las autoridades federales pueden acceder videos de tu timbre Ring?





Con los nuevos socios de Ring, todavía puedes limitar el acceso a tus videos de Ring, o elegir otros productos que te den control total.

Si bien CR recomienda algunas cámaras Ring, hay alternativas que lograron mejores resultados en nuestras evaluaciones, para los consumidores que desean tener un mayor control.

Actualización: Ring anunció el 12 de febrero de 2026 que cancelaba su asociación con Flock “tras una revisión exhaustiva”. A continuación, te contamos cómo Ring y los usuarios de Ring podrían cooperar con las autoridades policiales. CR también ofrece una guía detallada sobre la configuración de privacidad y seguridad de Ring.

Recientemente, los propietarios de timbres y cámaras de seguridad Ring han estado preguntando si las autoridades locales o federales podrían usar sus grabaciones de video sin permiso y, en particular, si están captando datos de matrículas a medida que los vehículos pasan frente a sus casas. Se trata de una nueva inquietud que algunos clientes de Ring llevan años expresando sobre la forma en que la empresa coordina sus actividades con las fuerzas policiales.

La respuesta breve: las personas que usan cámaras Ring tienen un control significativo, pero no total, sobre si sus videos se comparten con funcionarios del gobierno. Además, los consumidores tienen muchas otras alternativas de timbres y otras cámaras de seguridad, incluidos modelos que mantienen los videos completamente privados al almacenarlos localmente, en casa. Hay muchos productos que recibieron mejores puntajes que las cámaras Ring en las pruebas de CR.

El nuevo interés por Ring, propiedad de Amazon, se debe en parte a la asociación que la empresa anunció con Flock Safety en octubre de 2025. Flock opera una red nacional de cámaras de vigilancia y lectores de matrículas, cuyos datos se comparten ampliamente entre las fuerzas policiales. Estos datos pueden ser usados para rastrear los movimientos de un conductor.

Además, varios medios de comunicación han informado de que los funcionarios federales de inmigración están empleando múltiples fuentes de datos, incluidas aplicaciones de reconocimiento facial y lectores de matrículas, en operaciones de vigilancia.

Aunque Consumer Reports no ha verificado de forma independiente esos detalles, sí disponemos de datos claros sobre los controles de los clientes de los timbres Ring, cómo la policía puede solicitar las grabaciones y qué otras cámaras de seguridad están disponibles. Esto es lo que necesitas saber.

Sí, Ring se ha asociado con Flock

Ring aún no ha lanzado su integración con Flock, y la empresa no ha revelado a CR cuándo lo hará. Sin embargo, una vez que la asociación esté en marcha, las autoridades policiales que son clientes de Flock podrán solicitar imágenes de video a los usuarios de Ring a través de la función Community Requests (Solicitudes de la comunidad) recientemente introducida por Ring.

Ninguna agencia federal puede registrarse en Ring para hacer esto. “Nosotros siempre hemos tenido la política de que solamente la policía local pueda crear las solicitudes de la comunidad, y que las agencias de seguridad pública locales solo puedan pedir videos para sí mismas”, nos dijo un portavoz de la empresa por correo electrónico. Además, Flock afirma que no proporciona “acceso directo” a ninguna agencia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, incluido el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Sin embargo, según una investigación del senador estadounidense Ron Wyden, demócrata por Oregón, dichas agencias tuvieron acceso brevemente a los sistemas de Flock para un programa piloto y también han tenido acceso a los datos mediante la coordinación con los departamentos de policía locales.

Cabe destacar que Flock es la segunda asociación que Ring ha establecido en el último año. La empresa lanzó las Solicitudes de la comunidad en colaboración con Axon, una empresa que administra un sistema de gestión de pruebas digitales que las autoridades locales pueden usar ahora para solicitar imágenes a los propietarios de Ring en un barrio concreto.

Si te piden que compartas videos, tienes varias alternativas

Los departamentos de policía locales pueden publicar una Solicitud de la comunidad en la aplicación Vecinos por Ring para investigar un delito. La solicitud debe incluir información sobre el incidente, un plazo de hasta 12 horas para obtener las imágenes de las cámaras solicitadas y algunos otros datos. Después, se invita a los usuarios a revisar las imágenes de ese intervalo de tiempo y a elegir los clips que quieran compartir.

Si no deseas que las autoridades vean los videos captados por tu dispositivo Ring, simplemente puedes ignorar la solicitud de la comunidad sin que las autoridades lo sepan, según la empresa.

Ten en cuenta que, si compartes tus videos con la policía, no tendrás control sobre lo que suceda con los clips posteriormente. “Los clientes no tienen la posibilidad de solicitar que las imágenes no se compartan con otras agencias policiales”, nos dijo un portavoz de Ring. Eso significa que tus imágenes podrían terminar siendo compartidas con otras agencias gubernamentales y tú no tienes forma de hacer que se eliminen los videos.

Puedes dejar de recibir Solicitudes de la comunidad

Si no deseas ver las Solicitudes de la comunidad, puedes desactivarlas. Abre la sección Vecinos de la aplicación Ring y ve al feed Vecinos. En la parte superior derecha del feed, presiona el ícono de engranaje y, a continuación, Configuración del vecindario debajo del nombre de tu ciudad.

Desde allí, pulsa Configuración del feed y desplázate hacia abajo hasta Solicitudes de la comunidad en Tipos de publicaciones. Por último, quita la marca de la casilla junto a Solicitudes de la comunidad y haz clic en el botón Aplicar.

En ocasiones, la policía puede acceder a los videos sin preguntarte

Las Solicitudes de la comunidad no son la única manera en que las autoridades podrían obtener las grabaciones de video de un propietario. Esto se aplica no solo a Ring, sino a cualquier empresa que almacene videos de clientes en sus servidores. Como ya hemos informado anteriormente, la policía podría presentar a un fabricante una orden judicial vinculante, como una orden de registro, tal y como se explica en la documentación en línea de Ring. En segundo lugar, las empresas pueden compartir las grabaciones con la policía en caso de una emergencia que pueda poner en peligro la vida.

El cifrado de extremo a extremo te da más control

Si deseas bloquear tus grabaciones de Ring y asegurarte de que nadie pueda acceder a ellas, ni siquiera Ring, puedes activar la función de cifrado de extremo a extremo (E2EE) de Ring.

El cifrado de extremo a extremo significa que los videos se encriptan tanto en tránsito, cuando se transmiten de tu hogar a la empresa y viceversa, como en reposo, mientras se encuentran en los servidores de Ring. Esto mantiene tus grabaciones seguras y privadas, y evita que las autoridades policiales o cualquier otra persona vean tus videos.

Sin embargo, al activar E2EE se desactivarán muchas otras funciones de Ring, como las cuentas compartidas, la detección de personas, el reconocimiento facial, la grabación 24/7, la grabación previa y la búsqueda de videos con IA. La lista completa de las funciones afectadas, así como las instrucciones detalladas para activar E2EE, se encuentran en la página de asistencia de cifrado de extremo a extremo de Ring.

Teniendo en cuenta todas las funciones que perderás al activar E2EE, es posible que los sacrificios no te compensen. Además, existen otras alternativas en el mercado que ofrecen funciones inteligentes junto con E2EE (más información sobre esto a continuación).

Te pueden exigir que entregues las grabaciones

Más allá de la cámara de seguridad que uses, podrían pedirte que entregues tus grabaciones mediante una orden judicial vinculante. Esto se aplica tanto si tus videos están encriptados como si están almacenados localmente en tu casa.

Cuando las autoridades recurren a órdenes judiciales para obtener tus grabaciones, suele haber normas estrictas sobre lo que pueden recopilar, con quién pueden compartirlo e incluso quién puede saber que lo han obtenido. Por lo general, tus grabaciones están más protegidas que si las compartes voluntariamente.

¿Quieres tener más control sobre tus videos? Considera estos productos.

Si quieres tener un control total sobre las grabaciones de video de tus cámaras, te conviene almacenarlas localmente en tu casa. Muchos fabricantes ya ofrecen cámaras de seguridad y timbres con video con almacenamiento local, y ninguno de ellos tiene acuerdos directos con las autoridades como Ring. A continuación, te presentamos algunas cámaras y timbres que obtuvieron buenas calificaciones en nuestras evaluaciones y ofrecen almacenamiento local de video.

TP-Link Tapo C660

Lorex 4K Spotlight Outdoor Wi-Fi 6 Security Camera

Si prefieres usar el almacenamiento en la nube por su comodidad, pero quieres mantener el control sobre los videos, la mejor opción es una cámara compatible con Apple HomeKit Secure Video (HKSV).

Este software, creado por Apple, usa cifrado de extremo a extremo para almacenar de forma segura tus grabaciones en iCloud. Apple no tiene acceso a ellas y, a diferencia de Ring, el cifrado no desactiva las funciones inteligentes. Por ejemplo, puedes seguir recibiendo alertas sobre personas, paquetes, animales y vehículos. Las únicas desventajas son que las cámaras HKSV requieren un concentrador de Apple en tu hogar (ya sea un Apple TV o un HomePod) y solo funcionan con iPhones. Si eso no es un obstáculo para ti, considera estas cámaras HKSV de alto rendimiento que aparecen en nuestras clasificaciones.

Logitech Circle View Doorbell 961-000484

Aqara G4 SVD-KIT1

