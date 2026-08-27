Apple Surprise and Shine: confirmada la fecha de lanzamiento del iPhone 18

Apple ya puso fecha a uno de los días más importantes del año para la industria tecnológica. La compañía celebrará su próximo evento especial el miércoles 9 de septiembre, bajo el sugerente nombre de “Surprise and Shine”, una invitación que adelanta una presentación cargada de brillo, expectación y, casi con toda seguridad, nuevos iPhone.

Surprise and shine! It’s almost time for the #AppleEvent, on Wednesday, September 9! pic.twitter.com/SLkIcNmLwP — Greg Joswiak (@gregjoz) August 26, 2026

La firma de Cupertino ha confirmado la fecha, el horario y las plataformas para seguir la retransmisión, aunque mantiene bajo llave los productos que subirá al escenario. Esa estrategia forma parte del ritual de Apple. Primero llega una pista visual, luego semanas de rumores a toda velocidad y finalmente un evento que concentra la atención de millones de usuarios, medios y rivales.

Todo apunta a que el iPhone 18 será el gran protagonista de la jornada. La generación de móviles más esperada de Apple debería acaparar el foco junto a nuevos relojes, auriculares y posiblemente alguna sorpresa dentro de su ecosistema. De momento, eso sí, conviene separar lo confirmado de lo que todavía pertenece al terreno de las filtraciones y las expectativas.

Apple Surprise and Shine ya tiene fecha y horario

Apple oficializó que “Surprise and Shine” se celebrará el 9 de septiembre a las 10 de la mañana, hora del Pacífico. Para quienes sigan el evento desde la costa este de Estados Unidos, la emisión comenzará a la 1 de la tarde. En España peninsular será a las 19.00 horas.

La retransmisión podrá verse directamente desde la web de Apple, la aplicación Apple TV y YouTube Live. Es un detalle relevante porque confirma un lanzamiento global, pensado para que cualquier usuario pueda seguir las novedades en tiempo real sin depender de una invitación presencial.

La compañía también ha utilizado el lema “Surprise and Shine” en su página oficial de eventos. El nombre encaja con una campaña visual protagonizada por el logo de Apple con un acabado luminoso y de aspecto neón. Aunque la firma no ha explicado el significado de esa estética, este tipo de imágenes suele alimentar las teorías sobre nuevos colores, pantallas más avanzadas, cámaras renovadas o funciones vinculadas a Apple Intelligence.

Apple tampoco ha detallado la duración del evento ni ha publicado una lista de dispositivos que serán anunciados. En otras palabras, lo único plenamente oficial por ahora es el evento, su nombre, la fecha, la hora y las vías para verlo. El resto tendrá que esperar hasta que empiece la presentación.

El iPhone 18 apunta a dominar el evento

El gran nombre que sobrevuela el 9 de septiembre es el iPhone 18. Apple no ha mencionado todavía esta familia de móviles, pero el calendario elegido y el historial de sus presentaciones de otoño hacen que sea el candidato natural a liderar la cita. La propia compañía utilizó su evento de septiembre de 2025 para mostrar los iPhone 17 Pro, iPhone 17 y iPhone Air, además de novedades para Apple Watch y AirPods.

Las expectativas de la industria se centran especialmente en los modelos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. También se espera que Apple aproveche la cita para ampliar su apuesta por teléfonos premium y reforzar la integración entre hardware, fotografía computacional, rendimiento y herramientas de inteligencia artificial.

Entre los rumores más repetidos está la posibilidad de que llegue un esperado iPhone plegable, al que algunas filtraciones se refieren como iPhone Ultra. Sin embargo, Apple no ha confirmado ni el nombre comercial, ni su diseño, ni siquiera su existencia. Por eso, por ahora, no debe tratarse como un lanzamiento asegurado.

El evento también puede servir para conocer cuándo llegarán al público las próximas actualizaciones de software de Apple. La empresa ya ha adelantado durante la WWDC de junio novedades para sus plataformas y ha presentado mejoras relacionadas con Apple Intelligence en sus sistemas. El encuentro de septiembre podría ser el momento elegido para concretar disponibilidad y compatibilidad en los nuevos dispositivos.

Apple Watch y AirPods también generan expectación

El iPhone no suele llegar solo a la gran fiesta de septiembre. Apple ha aprovechado tradicionalmente esta ventana para renovar accesorios y dispositivos que orbitan alrededor de su móvil, especialmente el Apple Watch y los AirPods. Eso hace razonable esperar novedades de hardware más allá de los iPhone 18, aunque ninguna de ellas ha sido confirmada oficialmente.

Una actualización del Apple Watch tendría sentido dentro de la estrategia de Apple de mantener su reloj como una pieza clave de salud, deporte, notificaciones y conectividad. Los AirPods también encajan como compañeros perfectos para una nueva generación de iPhone, sobre todo si Apple decide destacar mejoras en sonido, cancelación de ruido, autonomía o interacción con asistentes inteligentes.

La cita del 9 de septiembre llega con un mensaje bastante claro. Apple quiere recuperar el protagonismo total de su gran temporada de lanzamientos. “Surprise and Shine” no revela productos, pero sí prepara el terreno para un espectáculo de alto voltaje mediático. El brillo está garantizado. La sorpresa tendrá que esperar unos días más.

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