La inteligencia artificial le está robando la memoria a tu próximo iPhone

Faltan pocas semanas para que Apple suba al escenario en septiembre con su nueva generación de iPhone, pero detrás de bambalinas la cosa no pinta tan tranquila como de costumbre. La compañía está lidiando con un dolor de cabeza que viene directo de la cadena de suministro, y ese dolor de cabeza tiene nombre y apellido, escasez global de DRAM. Ese tipo de memoria, que es la que se encarga de que tu iPhone maneje varias apps a la vez sin trabarse, se ha vuelto de repente un bien escaso y carísimo, y todo apunta a que el iPhone 18 Pro podría pagar las consecuencias justo cuando más necesita salir sin tropiezos.

Por qué la memoria RAM se volvió tan difícil de conseguir

El origen de este lío no tiene nada que ver con Apple directamente, sino con la fiebre mundial por la inteligencia artificial. Los centros de datos que entrenan modelos de IA están devorando cantidades industriales de DRAM y de memoria de alto ancho de banda (HBM), y eso ha empujado a gigantes como Samsung, SK Hynix y Micron a priorizar esos pedidos gigantes por encima de los que hacen los fabricantes de smartphones. El resultado es un desajuste brutal entre oferta y demanda que, según firmas como IDC y Counterpoint Research, podría no normalizarse hasta 2027 o incluso 2028 .

Apple intentó buscarle la vuelta al asunto acercándose a CXMT, un fabricante chino de memoria que podría haberle ofrecido un respiro en costos, pero las negociaciones se cayeron por desacuerdos en el precio. Eso deja a la compañía atada casi por completo a sus proveedores de siempre, justo en el peor momento posible para negociar barato . Analistas como Tim Culpan aseguran que TSMC ya tiene almacenados más de $1,000 millones de dólares en procesadores A20 Pro listos para ensamblarse, pero sin la memoria RAM necesaria para completarlos .

El golpe directo al iPhone 18 Pro y su llegada en septiembre

Aquí está el detalle que preocupa a Apple. El chip está listo, la línea de producción está corriendo, pero sin DRAM suficiente el ensamblaje se frena. Este cuello de botella podría traducirse en unidades limitadas el día del lanzamiento, algo que Apple no vive desde hace años en un evento de septiembre. Según reportes recogidos por medios como Vietnam.vn y NotebookCheck, tanto el iPhone 18 Pro como el iPhone 18 Pro Max, y hasta el rumoreado iPhone plegable, podrían enfrentar disponibilidad reducida apenas se abran las preventas .

El propio Tim Cook ya adelantó en la última llamada de resultados que Apple gastó más en memoria este trimestre que en el anterior, y que la presión seguirá creciendo hacia el trimestre de septiembre . Para ponerlo en números, TechInsights estima que Apple pagaba unos $39 dólares por los 12GB de DRAM del iPhone 17 Pro, y ahora esa misma cantidad de memoria podría costarle hasta $145 dólares en el iPhone 18 Pro . Ese salto no es cualquier cosa, representa un aumento cercano al 25% en el costo total de fabricación del dispositivo.

Qué significa esto para tu bolsillo si quieres el nuevo iPhone

La gran pregunta que todos se hacen es si Apple va a trasladar ese sobrecosto al precio final. Algunas filtraciones hablan de que el iPhone 18 Pro podría acercarse a los $1,399 dólares en su versión más cara, mientras que otras fuentes apuntan a un incremento más moderado de unos $270 dólares frente al modelo anterior . Sin embargo, el analista Ming-Chi Kuo sostiene una postura distinta y cree que Apple podría absorber parte del golpe gracias a los contratos de largo plazo que tiene firmados con sus proveedores, evitando así una subida drástica en el precio al consumidor, al menos por ahora .

Lo que sí parece bastante claro es que si decides hacer fila para conseguir el nuevo iPhone en septiembre, más te vale llegar temprano o reservar apenas se abran las órdenes. La combinación de escasez de componentes y una demanda que sigue rompiendo récords es la receta perfecta para que el nuevo modelo se agote en cuestión de horas en los mercados principales. Habrá que ver si Apple logra hacer malabares con sus proveedores en las próximas semanas, porque el reloj hacia septiembre ya está corriendo y la memoria sigue sin aparecer en las cantidades que la compañía necesita.

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